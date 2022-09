Der Senderkataster mit sämtlichen Mobilfunkstationen in Österreich wurde erneuert. Abrufbar ist er unter der bisherigen Adresse www.senderkataster.at. Geändert wurden Struktur und Grafik, so kommt man auf der Startseite zu einer Österreichkarte, mittels Zoomen gelangt man dann in die gesuchte Region, um lokale Mobilfunk-Standorte anzuzeigen, verspricht das Forum Mobilkommunikation (FMK). Im Vorjahr wurden 200.000 Seitenaufrufe gezählt.

Zusätzlich zu den Standorten werden noch Infos über die Übertragungssysteme wie GSM, LTE oder 5G und die Summe aller Sendeleistungen der Sender, die an dem Standort betrieben werden, angeführt. "Wer noch mehr erfahren will, kann mittels dem Briefsymbol eine individuelle Anfrage an das Team des Senderkatasters zum ausgewählten Standort stellen. Voriges Jahr wurden rund 2.500 solcher individuellen Anfragen bearbeitet", teilte das FMK am Donnerstag in einer Aussendung mit. (APA, 22.09.2022)