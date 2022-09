Die neueste Hochrechnung, die Mandatsverteilung und die Ergebnisse in den bereits ausgezählten Gemeinden

Hier finden Sie ab kurz nach 17 Uhr die aktuellste Sora-Hochrechnung zum Ergebnis der Landtagswahl:

Hinweis: Bei der Landtagswahl werden die abgegebenen Wahlkarten bereits am Sonntag ausgezählt.

Anhand der oben dargestellten Hochrechnung ergibt sich die folgende Mandatsverteilung. Klicken Sie auf die Parteien, um Koalitionen zu bilden.

Die Ergebnisse in den Tiroler Gemeinden finden Sie in der unten stehenden Karte. Klicken Sie auf die Gemeinden, um genauere Ergebnisse anzuzeigen.

Steuerung: Sie können sich an Ihren Heimatort oder andere interessante Gemeinden heranarbeiten, indem Sie wie gewohnt die Zoom- und Verschiebefunktion nutzen oder die Anfangsbuchstaben der Gemeinde in das Suchfeld über der Karte eingeben. Auf dem Desktop wird das Gemeindeergebnis eingeblendet, sobald Sie die Maus über eine Gemeinde bewegen, ein Klick auf eine Gemeinde fixiert das Ergebnis, sodass Sie es mit denen anderer Gemeinden vergleichen können. In der Mobilversion funktioniert die Fixierung, wenn Sie auf eine Gemeinde tippen.