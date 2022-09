Die ÖVP gewann die Wahl in Tirol mit 34,7 Prozent der Stimmen, fuhr aber Verluste von beinahe zehn Prozentpunkten ein. Wie die Parteien in den Gemeinden abgeschnitten haben, sehen Sie in der folgenden Karte.

Die Verluste der ÖVP waren am Sonntag insgesamt die größte Bewegung an Stimmen: Die meisten dieser Stimmen – rund 16.000 – gingen dieses Mal an die SPÖ. Auch zur FPÖ wechselten rund 9.000 ehemalige ÖVP-Wähler. Zur ÖVP wanderten einige Nichtwähler und einige wenige ehemalige Stimmen, die zuletzt an die FPÖ gegangen waren.

Die größten Zugewinne konnte die Liste Fritz verzeichnen: Sie konnte etwa im selben Ausmaß Stimmen von der ÖVP und der SPÖ lukrieren. Je rund 6.000 Wähler dieser Parteien wechselten zur Liste Fritz und stellten damit den Großteil ihrer Zugewinne von 4,4 Prozentpunkten.

Hinweis: Bei der Landtagswahl wurden die abgegebenen Wahlkarten bereits am Sonntag ausgezählt.

