Russland muss in der Ukraine herbe Rückschläge hinnehmen und versucht den Konflikt weiter zu eskalieren. Über die Folgen diskutiert eine Runde von Expertinnen und Experten. Stellen Sie Ihre Fragen

Es ist eine Entwicklung, die so kaum absehbar war. Nachdem sie bereits mit ihrem Angriff auf Kiew gescheitert sind, mussten die russischen Streitkräfte den nächsten herben Rückschlag hinnehmen. Eine ukrainische Gegenoffensive hat Russlands Truppen im Nordosten in die Flucht geschlagen.

Der russische Staatschef Wladimir Putin reagierte darauf mit einem weiteren Eskalationsversuch: Er hat eine Teilmobilmachung in Russland ausgerufen und dem Westen unverhohlen mit seinem Nuklearwaffenarsenal gedroht. Zugleich finden in den besetzten Gebieten in der Ostukraine Scheinreferenden über einen Beitritt der Regionen zu Russland statt.

Was steckt hinter der Strategie des Kremls? Ist das tatsächlich eine Verzweiflungstat angesichts der herben Rückschläge für Russland – bröckelt nun gar Putins Macht im Inland? Oder aber ist der Anführer im Kreml gefährlicher als je zuvor u,nd droht vielleicht tatsächlich eine Ausweitung des Kriegs?

Rund um diese Frage geht es bei einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden". Mit dabei bei der Videodiskussion ist der Russland-Experte der Universität Innsbruck, Gerhard Mangott. Zu Gast ist die langjährige ORF-Korrespondentin in Moskau, Susanne Scholl. Ebenfalls dabei ist der Militärexperte, Brigadier Gerald Karner. Mit dabei ist auch Velina Tchakarova, Direktorin des Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik, sowie der Friedensforscher Matthias Dembinski vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.

Diskutieren Sie mit!

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Stellen Sie hier im Forum Ihre Fragen oder posten Sie, wie Sie die jüngste Entwicklung sehen. Die spannendsten Postings wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung dieses Mal schon am Freitag. Moderation: András Szigetvari. (re, 22.09.2022)