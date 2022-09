APA-Geschäftsführer Clemens Pig. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Die medienübergreifende Login-Lösung "Mediakey" der APA soll Mitte Oktober starten. Das kündigte APA-Geschäftsführer Clemens Pig bei den Österreichischen Medientagen in Wien an. Mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort können Userinnen und User dort auf die registrierungspflichtigen Inhalte der teilnehmenden Medien zugreifen. Auch ist es möglich, über unterschiedliche Endgeräte hinweg Inhalte zu personalisieren, Artikelarchive anzulegen und Kommentare in Foren abzugeben.

Zum Start gewährt der "Mediakey"-Login Zugang zu Inhalten von ORF, Mediengruppe Österreich, "Oberösterreichische Nachrichten", "Tiroler Tageszeitung", "Vorarlberger Nachrichten" und dem ebenfalls durch die APA betriebenen Austria-Kiosk. Bei "Kurier" und "Kleine Zeitung" ist eine schrittweise Teilnahme geplant. Schritt für Schritt sollen weitere Partner präsentiert werden können.

"Weiterer wichtiger Meilenstein"

"Mediakey ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Reihe branchenübergreifender Kooperationsprojekte mit dem Ziel, den heimischen Medienmarkt zu stärken", so Pig. Die APA stehe den heimischen Medien als neutrale, digitale Drehscheibe zur Verfügung.

Der APA-Geschäftsführer strich die Vorzüge von Kooperationen hervor. Diese stärken die wirtschaftliche Resilienz und Immunität. Genossenschaften seien insgesamt als kooperative Gesellschaftsform überdurchschnittlich gut durch die Krisen der vergangenen Jahre gekommen. Zur Zukunftssicherung der redaktionellen Unabhängigkeit, für die eine Finanzierung aus eigener Kraft wesentlich sei, und Meisterung der digitalen Transformation plädierte er dafür, eine "europäische Technologie-Genossenschaft" im Eigentum der freien Nachrichtenagenturen und Medien zu gründen. Diese könne ein "echter Gamechanger" sein und von globalen Angeboten unabhängiger machen, so Pig. (APA, 22.9.2022)