Katharina Behrends, neue DACH-Managerin, der Fernsehholding MFE-Mediaforeurope in München. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Mailand/München – Die vom ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi dominierte Fernsehholding MFE-Mediaforeurope gründet ein Hauptquartier in München. Die Managerin Katharina Behrends rückt ab Oktober zur Generalmanagerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) auf. Behrends wird das neue deutsche Büro in München leiten.

Die Region DACH sei einer der Schlüsselmärkte für den Aufbau europäischer Medienallianzen, in der die ehemals als Mediaset bekannte MFE-Holding als stärkster Aktionär der ProSiebenSat.1 bereits seit mehreren Jahren aktiv ist. "Die Ernennung von Katharina Behrends und die stabile Präsenz in München stellen daher einen weiteren Schritt zum Aufbau von MFE als führendes und innovatives Medienhaus in Europa dar, eine paneuropäische Struktur, die es ermöglicht, Synergien zu nutzen, mehr Investitionen in Technologie zu tätigen und eine solide Position auf dem Werbemarkt zu erreichen", teilte der an der Mailänder Börse notierte Konzern mit.

Behrends sei eine Branchenexpertin mit umfassender internationaler Erfahrung, die in den letzten 15 Jahren Führungspositionen bei NBC Universal Networks innehatte. Behrends, die ihre Karriere bei Sky Deutschland begann, ist eine Expertin für neue digitale Geschäftsmodelle und war maßgeblich am Erfolg des Pay-TV im deutschsprachigen Raum und anderen Teilen Europas beteiligt. (APA, 22.9.2022)