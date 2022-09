Letsch coachte unter anderem Bright Edomwonyi. Foto: APA/HANS PUNZ

Bochum – Der deutsche Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat wie erwartet den ehemaligen Austria-Wien-Trainer Thomas Letsch als neuen Chefcoach verpflichtet. Der 54-Jährige kommt von Vitesse Arnheim und unterschrieb einen Vertrag bis 2024, wie der Club von Kevin Stöger am Donnerstag mitteilte. Die Bochumer hatten sich vor zehn Tagen nach sechs Niederlagen in sechs Spielen von ihrem Aufstiegstrainer Thomas Reis getrennt.

"Unser großes Ziel ist es, dass der VfL Bochum auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielt. Dafür werden wir sehr hart arbeiten", versprach Letsch. Der Deutsche war von 2012 bis 2017 fünf Jahre in verschiedenen Positionen bei Red Bull Salzburg und dem Farmteam FC Liefering tätig. Von Februar 2018 bis März 2019 trainierte er die Wiener Austria, ab 2020 betreute er Arnheim. (APA, 22.9.2022)