Wien – Donnerstagabend wurden in Wien die ORF-Werbepreise ORF-Top Spot, ORF-Werbehahn und der ORF-Onward verliehen, zugelassen waren Arbeiten, die zwischen 1. September 2020 und 28. Februar 2022 in den Medien des ORF geschalten wurden. 219 Kampagnen wurden eingereicht.

Hornbach gewinnt zweimal Gold, einmal Bronze

Als Sieger des Abends geht Hornbach hervor, das Unternehmen holt sich den ORF-Top Spot und ORF-Onward in Gold (Kampagne zum Ansehen) und den ORF-Werbehahn in Bronze. An diesem Erfolg sind Heimat Berlin und Mediaplus sowie die Produktionsfirmen Tony Petersen Film, Loft Studios Berlin und Artworx beteiligt.



HORNBACH

Bei den ORF-Top Spots geht Silber an McDonald's und Bronze an Darbo, den Hauptpreis beim Werbehahn gewinnt das Leopold-Museum vor der Arbeit für das Werbewunder Radio. Bei den ORF-Onwards geht nach Gold an Hornbach eine Silber-Trophäe an Coca-Cola, mit Bronze wurde Audi augezeichnet.

"Die ORF-Medien bieten das wirkungs- und aufmerksamkeitsstarke, vertrauenswürdige und sichere Umfeld für große Werbeerfolge, welche die heimische Wirtschaft auch in außergewöhnlichen Zeiten beflügeln. Diese Werbeerfolge sind das Resultat einer visionären und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Auftraggeberinnen und Auftraggeber, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen", sagt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. (red, 22.9.2022)