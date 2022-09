Foto: AP/Christophe Ena

Österreichs Fußballteam hat am Donnerstagabend in Paris eine 0:2-Niederlage gegen Weltmeister Frankreich kassiert. Die Gastgeber gingen in der 56. Minute durch Kylian Mbappe verdient in Führung, Olivier Giroud erhöhte neun Minuten später auf 2:0.

Der österreichischen Auswahl gelang über die gesamte Partie kein einziger Schuss auf das Tor des Gegners.

Mit dem Sieg zieht Frankreich in der Tabelle an Österreich vorbei. Kroatien siegte gegen Dänemark 2:1 und liegt mit zehn Punkte vorne. Die Dänen liegen mit neun Zählern auf Platz zwei, gefolgt von Frankreich (fünf Punkte) und Österreich (vier). Im letzten Gruppenspiel trifft Österreich am Sonntag in Wien auf Kroatien. (red, 22.9.2022)

Fußball-Nations-League – Liga 1, Gruppe A, 5. Runde:

Frankreich – Österreich 2:0 (0:0). Saint-Denis, Stade de France, 70.188, SR Ekberg (SWE)

Tore: 1:0 (56.) Mbappe, 2:0 (65.) Giroud

Frankreich: Maignan (46. Areola) – Kounde (23. Saliba), Varane, Badiashile – Clauss, Tchouameni, Fofana, Mendy – Griezmann (78. Dembele) – Giroud (78. Nkunku), Mbappe (91. Kolo Muani)

Österreich: Pentz – Trimmel, Lienhart, Alaba (70. Posch), Wöber – Weimann (50. D. Ljubicic), Seiwald, X. Schlager, Sabitzer (69. Schmid) – Onisiwo (64. Baumgartner), Arnautovic (64. Gregoritsch)

Gelbe Karte: Weimann