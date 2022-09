Der 62-jährige Jurist ist seit 2019 Abgeordneter zum Nationalrat. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer hat den Abgeordneten Christian Stocker zum Generalsekretär der Volkspartei bestellt. Das teilte die Partei am Freitag in einer Aussendung mit. Nehammer bezeichnete ihn darin als "Wunschkandidaten". Der 62-jährige Jurist kommt aus Wiener Neustadt in Niederösterreich und ist seit 2019 Abgeordneter zum Nationalrat.

In der ÖVP waren nach dem spektakulären Abgang ihrer bisherigen Generalsekretärin Laura Sachslehner vor zwei Wochen einige Namen für ihre Nachfolge im Gespräch gewesen. Offenbar konnte Stocker die Parteispitze auch mit seiner Performance im ÖVP-Korruptionsausschuss überzeugen. Dort verteidigte der Rechtsanwalt mit großer Verve seine Partei gegen die Opposition. Zuletzt meinte er vergangenen Donnerstag, man werde "jede Frage in jedem einzelnen Punkt bekämpfen".

Urgestein in der ÖVP

Stocker ist zwar erst seit 2019 im Nationalrat, aber schon seit Jahrzehnten in der Volkspartei verankert. Er kenne die Partei und ihre Strukturen "in- und auswendig und ist in unseren Landes- und Teilorganisationen bestens vernetzt", lobte Nehammer. "Er wird die starke, besonnene und kompetente Stimme der Volkspartei sein."

Stocker engagierte sich in den Jahren vor 2019 vor allem in der Stadtpolitik. Er ist offenbar beim ÖAAB aktiv, aus diesem ÖVP-Bund kommen auch Nehammer und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Der Einfluss St. Pöltens auf die Bundespartei dürfte mit Stocker also nicht geringer werden. Außerdem ist der Abgeordnete Sprecher für Inneres und Sicherheit, man kann sich also Akzente im Bereich Law & Order erwarten.

Er wird gemeinsam mit Alexander Pröll die Geschäfte der Volkspartei führen, hieß es. Pröll war schon bislang Bundesgeschäftsführer, also für Organisatorisches zuständig Nehammer gab sich überzeugt, dass Stocker "die Weichen für eine zukunftsfitte, kampagnenfähige und schlagkräftige Volkspartei stellen" wird können. (APA, red, 23.9.2022)