"Unser Anspruch ist es mittelfristig, als Trend eine Wachstumsrate von 2,5 Prozent zu erreichen", sagte der neue britische Finanzminister. Foto: APA/AFP/PRU/HANDOUT

London – Großbritanniens Finanzminister Kwasi Kwarteng hat ein umfangreiches Paket mit Hilfen zur Abfederung der hohen Energiepreise sowie Steuersenkungen angekündigt. Ziel sei, das Wachstum der britischen Wirtschaft nach oben zu treiben, sagte er am Freitag im Parlament. Expertinnen und Experten zufolge bremst der Brexit die Wirtschaft auf der Insel.

Die jüngsten Prognosen der Bank von England deuten zudem darauf hin, dass Großbritannien wegen der Energiekrise und der hohen Inflation bereits in einer Rezession steckt.

"Das Wachstum ist nicht so hoch, wie es sein sollte", sagte Kwarteng. Es müsse einen stärkeren Fokus darauf geben, es anzuschieben. "Unser Anspruch ist es mittelfristig, als Trend eine Wachstumsrate von 2,5 Prozent zu erreichen." Steuerliche Anreize sollten dabei helfen.

60 Milliarden Pfund für Haushalte und Firmen

Um Haushalte und Firmen bei den sprunghaft gestiegenen Energiepreisen zu entlasten, werden laut Kwarteng in den nächsten sechs Monaten rund 60 Milliarden Pfund (rund 69 Milliarden Euro) eingeplant. Die genaue Höhe sei mit Unsicherheiten behaftet, weil die Energiepreise stark schwankten. Ziel sei, neue Energielieferverträge abzuschließen, die dann zu geringeren Belastungen führten. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind die Energie- und Strompreise massiv gestiegen, was etwa auch in Deutschland eine Rezession wahrscheinlich macht.

Kwarteng sagte zudem, in Kürze solle ein Plan vorgelegt werden, wie die Schuldenquote mittelfristig gesenkt werden könne. Logistikfirmen sollten zudem gezwungen werden, auch bei Streiks ein Minimalangebot aufrechtzuerhalten. (APA, 23.9.2022)