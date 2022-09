"Return to Monkey Island" ist nicht das einzige spielenswerte Adventure: Auch "Lost in Play" sorgt für gute Stimmung. Foto: Happy Juice Games/Joystick Ventures

Einmal noch Luft holen, bevor das alljährliche AAA-Games-Feuerwerk vor dem Weihnachtsgeschäft seine ersten Raketen zündet. Die Spiele unabhängiger Entwickler haben hingegen das ganze Jahr über Saison – zum Glück, sonst gäbe es zwischen den immer länger werdenden Entwicklungsphasen aktueller Hochglanztitel nichts zum Spielen. Die folgenden Indie-Games taugen zu mehr als nur zum Appetizer vor dem Release-Marathon im November.

Gloomwood

https://store.steampowered.com/app/1150760/Gloomwood/

(Windows, Early Access)

16,79 Euro



Die kalifornischen Indie-Publisher und -Entwickler New Blood Interactive sind die erste Adresse, wenn es um frisch aufbereitete Retro-First-Person-Action geht; wer DUSK, Amid Evil und Ultrakill kennt, weiß, dass in den rasanten Spielkonzepten der späten 90er auch 2022 noch verdammt viel Energie steckt. Im soeben in den Early Access gestarteten Gloomwood geht es weniger explosiv zur Sache, denn das folgt nicht Quake, sondern einem anderen Kultklassiker nach.

Das große Thief aus dem Jahr 1998 ist hier das ausgesprochene Vorbild, und dessen Fans, aber auch alle anderen können hier bedenkenlos zugreifen: Mit so großem Können und bewundernswerter Stilsicherheit hat kein Epigone je zuvor den Geist des Originals getroffen. Tolles Stealth-Gameplay, perfekter Sound, stilsichere Retro-Grafik, leider im Early Access erst vier Stunden zu spielen.

Sorath

Hyper Demon

https://hyprd.mn/

(Windows)

12,49 Euro

Der ebenso obskure wie von Auskennern kultisch verehrte Arena-Horror-Shooter Devil Daggers wird hier im Quasi-Nachfolger in Sachen Speed und Irrsinn mühelos getoppt: Hyper Demon ist ein Rausch aus First-Person-Chaos, trippigen Visuals, albtraumhaft hypnotischem Sound und knallhartem Skill-Gameplay. Bei den ersten Versuchen ist nach wenigen Sekunden Schluss, wer dranbleibt, überlebt bedeutend länger. Beim Ansehen der Gameplay-Videos des globalen Leaderboards erschaudern Normalsterbliche in Ehrfurcht.

Hyper Demon ist eher Erlebnis als klassisches Spiel, aber was für eines: Mit Kopfhörern schießt einen das bizarre Shooter-Kaleidoskop schon nach Sekunden in andere Dimensionen. Zurück bleiben wackelige Knie und leichte Benommenheit. You have been warned.

Happy Volcano

You Suck at Parking

https://www.yousuckatparking.cc/

(Windows, Xbox)

19,99 Euro



Normal einparken ist schon haarig genug, im Fun-Racer You Suck at Parking wird das Abstellen des Pkws noch zusätzlich erschwert, Rückwärtsgang gibt’s nämlich nicht, und wer das Gefährt zu früh zum Stillstand kommen lässt, hat auch versagt. Energetisches Driften und Schleudern steht also auf den über 100 Parcours an der Tagesordnung. Zusätzliche Schikanen: elektrische Leitplanken, Windturbinen, Magnete, Landminen, Polizei und, und, und. Das Zeit- und Spritlimit kommt noch dazu.

Trotzdem ist der Racer, bei dem es ums Stehenbleiben geht, ein großer Spaß, vor allem die immer neuen Überraschungen in den abwechslungsreichen Levels sorgen für Motivation. Online darf insgesamt zu acht auf Parkplatzjagd gegangen werden; gegen die chaotischen Rennen ums letzte Plätzchen wirkt das abendlich chillige Endloskreisen in Wiener Innenstadtbezirken direkt kontemplativ.

IGN

There Is No Light

https://store.steampowered.com/app/1132980/There_Is_No_Light/

(Windows)

24,99 Euro



Die bildhübsche Pixelkunst täuscht: There Is No Light ist kein quietschbunt-knuddeliges Abenteuer im nostalgischen Zelda-Stil, sondern ein düsteres Horror-Action-RPG mit ganz viel Splatter und Lovecraft in einer überraschend epischen Story. Auf der Suche nach seinem einer bizarren Gottheit geopferten Kind reist der Held durch eine finster-groteske Dystopie und vergießt literweise Pixelblut – für Zartbesaitete ist There Is No Light definitiv nichts.

Wer von den Groteskerien eines Blasphemous fasziniert war, findet hier ein ähnlich ausgefallenes Setting im schicken Pixellook und ein umfangreiches, herausforderndes Actionspiel mit Rollenspielelementen obendrein.

Happy Juice Games

Lost in Play

https://www.happyjuice.games/

(Windows, Switch)

19,99 Euro



Nicht erst seit der Rückkehr nach Monkey Island sind Point-&-Click-Adventures wieder im Trend, das wunderhübsche Lost in Play ist ein weiterer Beweis, dass das Genre nicht totzukriegen ist. Das Spiel eines israelischen Indie-Studios ist ein großer Spaß für Abenteuersuchende jeden Alters. Was die aufgeweckten Geschwister hier ganz ohne Worte erleben, ist ebenso charmant wie absurd, und natürlich kommt der Humor nicht zu kurz.

Lost in Play verbindet umwerfend gut gelungenen Zeichentrickstil mit netten Rätseln, einer pfiffigen Handlung und abwechslungsreichen Minispielen zu einem Feelgood-Paket für jedermann. Fünf Stunden schönste Realitätsflucht, allein oder gemeinsam mit den eigenen Kids ein großer Spaß.

Passion Republic Games

Gigabash

https://passionrepublicgames.com/

(Windows, PS4, PS5)

31,99 Euro



Riesige Monster, die japanische Großstädte kleinprügeln, ebenso riesige Roboter, die sich den Ungetümen in den Weg stellen: Das kennt man vom kultigen Kaiju-Filmgenre, von Godzilla bis hin zu Pacific Rim. In Gigabash schlüpft man selbst in die schuppige Haut oder das metallische Korsett riesiger B-Movie-Monster und haut sich allein oder im Multiplayer gegenseitig halbe Hochhäuser um die Ohren.

Gigabash ist die beste Sorte Party-Fighting-Game: schnell erlernt und doch komplex genug, um auch nach längerem Üben noch Platz für Nuancen und Taktik zu gewähren. Für Single-Player zahlt sich der Kauf nicht wirklich aus, wer vor dem TV-Schirm auf der Couch oder online gegen andere antreten mag, wird hier mit abwechslungsreichen Figuren und sympathischem Trashfaktor belohnt. Immerhin spielt man auch nicht täglich eine 250 Tonnen schwere Riesenschnecke.

Half Mermaid Productions

Immortality

http://halfmermaid.co/

(Windows, Mac, Xbox)

16,79 Euro



Der britische Entwickler Sam Barlow hat mit Her Story und Telling Lies zweimal seine Vision eines Spiels aus Realfilm-Schnipseln vorgestellt, mit Immortality hat er nun sein ambitioniertestes Stück Spiel-Film vorgelegt. Wieder gilt es, in einem Labyrinth aus Videomaterial seine eigenen Schlüsse zu ziehen, wieder ist der Weg durch die Stunden professionell gemachter Filmszenen für jede und jeden unterschiedlich – eine beachtliche Leistung des narrativen Designs.

Thema ist das Schicksal einer vergessenen Hollywood-Diva, deren drei große Filme niemals im Kino zu sehen waren. Was mit Marissa Marcel geschehen ist, lässt sich aus den hunderten Filmschnipseln schlussfolgern, die wir diesmal per einfachen Klick auf Gegenstände oder Personen durchstöbern dürfen, aus den Filmen selbst, aber auch aus Interviewszenen und Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Großartige Schauspielerinnen und Schauspieler, packende Story: ein beeindruckendes, einzigartiges Spiel mit fantastischer Atmosphäre.

Humble Games

Midnight Fight Express

https://www.humblegames.com/games/midnightfightexpress/

(Windows, Xbox, Switch)

19,99 Euro



Ultrastylisch, ironisch, brutal und mit coolem Soundtrack ausgestattet, das verträgt sich seit dem Indie-Kultspiel Hotline Miami gut miteinander. Midnight Fight Express wandert ein bisschen auf den Spuren des Klassikers, nur dass hier ein ausgeklügeltes Brawling-Nahkampfsystem spielerisch im Zentrum steht. Später gibt’s dann doch noch (Schuss-)Waffen – im Kampf gegen endlose Mafia-Horden ist jedes Mittel recht.

Das Spiel eines jungen polnischen Einzelentwicklers setzt auf mehrmaliges Durchspielen bis zur Perfektion. Der pumpende Techno-Soundtrack und der entfernt an die Sims erinnernde simple, aber detaillierte Grafikstil machen Midnight Fight Express zum gelungenen Debütspiel mit kleinen Schwächen – dass in höheren Levels manche Gegner eher nur durch Zermürbung zu schlagen sind, ist ein kleiner Wermutstropfen in einem ansonsten gelungen brachialen Spiel. (Rainer Sigl, 25.9.2022)