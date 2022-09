Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. 973 an Covid erkrankte Menschen werden in den Krankenhäusern auf Normalstationen behandelt, 61 auf der Intensivstation

Am Donnerstag wurden laut Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernähungssicherheit (Ages) 7.648 Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfasst und am Freitag gemeldet. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern beträgt österreichweit 490,6. 973 an Covid erkrankte Personen werden in Österreichs Krankenhäusern behandelt, außerdem 61 weitere auf Intensivstationen. (red, 23.9.2022)