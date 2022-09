Der britische Schmollmund-Rocker machte in den 1980er-Jahren den Punkrock familientauglich. Mit seinen größten Hits gastiert er am Montag im Gasometer

Billy Idol ("Rebel Yell") wird am Montag im Wiener Gasometer wieder einmal eine dicke Lippe riskieren. Foto: AFP

Ein wichtiger Tipp für ein halbwegs zufrieden geführtes Leben lautet: Wenn man sich selbst nicht mag, dann vermag man es auch nicht, andere Menschen zu lieben. Billy Idol kann laut dieser Erkenntnis nicht nur sich selbst, sondern uns alle gern haben.

Diese Lebensweisheit mit doppeltem Boden beherzigt der heute 67-jährige Mann seit Ende der 1970er-Jahre wie kein Zweiter. Das geschieht immer schon mit vor dem Schmollmund gereckter Faust, der aus Gründen eines familienfreundlichen Unterhaltungsangebots für sittlich gefestigte US-Haushalte in den Wäldern von Nebraska oder auf dem Weideland von Idaho der Mittelfinger wegretuschiert wurde.

Billy Idol brachte nach Anfängen mit der Londoner Punkband Generation X zu Beginn der 1980er-Jahre die Aufsässigkeit dieser wilden und eigentlich eh schon von den Amis mit Jerry Lee Lewis oder Little Richard erfundenen Punkmusik zurück ins Mutterland. Wo schlecht ernährte Kollegen mit fauligen Zähnen und verzerrten Gitarren gegen die Queen oder den Faschismus wetterten, steht Billy Idol bis heute mit breitbeinigem Schweinerock plus länglichen Gitarrensoli zum Verschnaufen für einen zünftigen und reuelosen Feschismus.

Nachdem Wissenschafter des Unterhaltungskonzerns Warner für ihn das Wasserstoffperoxid und die gachblonde Stachelfrisur erfunden hatten, sang Billy Idol sich mit Punk-Krachern für die Krabbelstube und heute längst zu den Klassikern des Dad-Rock gehörenden Schlagern wie White Wedding,Dancing with Myself oder Rebel Yell in die Herzen einer ein bisschen wilden, aber auch ein wenig braven und vernünftigen Weltjugend.

Rebellengellen

Der erschienen beispielsweise die Sex Pistols zu hart und der damals die Weltpräsidentschaft innehabende Phil Collins zu weich. Billy Idol steht für große Koalition! Er sang über Flesh for Fantasy und Sweet Sixteen – und er jubelte der laut prollig-fröhlichem Eigenbekunden feministischen Botschaft des Liedes Rebel Yell einen Oralverkehr unter. Die Frisur muss halt halten.

Billy Idol

Seit Ende der 1980er-Jahre befindet sich Billy Idol in Altersteilzeit. Manchmal veröffentlicht er, aktuell mit The Cage, ein paar im Liveprogramm zwischen den pflichtschuldig gespielten alten Hits wie Hot in the City oder Eyes Without a Face nicht weiter aus der Rolle fallende neue Lieder. Wenn Billy cool drauf ist, könnte es sein, dass er sich mit einem derben Grinser im Gesicht die Muckis küsst. Es fühlt sich verdammt gut an, Billy Idol zu sein. (Christian Schachinger, 25.9.2022)