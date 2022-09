Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Regisseur Michael Sturminger an

Foto: Anja Köhler

Perchtoldsdorf – Alexander Kubelka ist neuer Intendant der Sommerspiele Perchtoldsdorf. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Michael Sturminger an, der seit 2014 im Amt ist. Kubelka war von 2009 bis Herbst 2017 Intendant des Vorarlberger Landestheaters. Er verließ die Bregenzer Bühne damals ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages.

Bei der Perchtoldsdorfer Burg als Kulisse geriet Kubelka laut "NÖN online" ins Schwärmen: "Dafür müsste Hollywood Millionen bezahlen und würde es nicht so hinkriegen." Die Ziele des neuen Intendanten sind dem Bericht zufolge ambitioniert: "Ich will ein Paket schnüren, das Menschen, den Ort und die Kunst verbindet. Ich will ein großes Ganzes schaffen." Er wolle zudem "überregional Aufmerksamkeit erregen" und die Perchtoldsdorfer Sommerspiele weiterentwickeln.

Welches Stück 2023 auf dem Spielplan stehen wird, weiß Kubelka laut "NÖN" noch nicht definitiv. Dazu müssten erst Gespräche mit Schauspielerinnen und Schauspielern geführt werden und die Abstimmung mit den anderen Spielorten des Theatersommers Niederösterreich erfolgt sein. (APA, 23.9.2022)