11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Klaus Neusser, Direktor des Instituts für Höhere Studien. Die Fragen stellen Barbara Tóth vom Falter und Regina Pöll (ORF). Bis 12.00, ORF 2

15.30 DOKUMENTARFILM

"Salvator Mundi" oder Der verschollene Leonardo Mit einem Verkaufspreis von 450 Millionen US-Dollar ist Salvator Mundi das teuerste Gemälde der Welt. Andreas Koefoeds Doku zeigt, wie Geldgier, Geltungssucht und Wunschdenken den Blick auf ein einst sehr ramponiertes Jesusbild geprägt haben. Bis 17.05, Arte

15.30 WAHLTAG

Wahl 22: Italien und Tirol Tirol wählt einen neuen Landtag. ORF 2 bringt dazu Hochrechnungen und Liveschaltungen. Eine ZiB Spezial zu den Parlamentswahlen in Italien gibt es zudem um 23.00 Uhr. Bis 19.03, ORF 2

17.05 MAGAZIN

Twist: Urban Art Biennale 2022 Sie wollen sich einmischen, leere Flächen erobern und die Stadt mitgestalten: ein Besuch bei der Urban Art Biennale 2022 im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Bis 17.40, Arte

20.15 FANTASY

Phantastische Tierwesen 2 – Grindelwalds Verbrechen (GB/USA 2018, David Yates) Der inhaftierte Zauberer Gellert Grindelwald (Johnny Depp im Marilyn-Manson-Look) entkommt und strebt die Weltherrschaft über die Muggles, also alle Normalos ohne magische Fähigkeiten, an. Auf der Seite der Guten heftet sich der Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) an seine Fersen. David Yates’ sechste Leinwandadaption einer Vorlage von Harry Potter-Autorin J. K. Rowling. Bis 23.00, Sat1

Versucht den Kampf mit Grindelwald aufzunehmen:Zoë Kravitz als Leta Lestrange in "Phantastische Tierwesen 2", Sat1, 20.15 Uhr. Foto: Foto: Warner Bros. / J.K.R.

20.15 FUSSBALL

UEFA Nations League Gruppe A1 Spieltag 6: Österreich – Kroatien Das Spiel der Österreicher gegen Kroatien live aus dem Wiener Ernst-Happel-Stadion. Bis 23.05, ORF 2

22.45 DOKUMENTATION

Bruno Ganz – Der sehnsüchtige Revolutionär Bruno Ganz glänzte im europäischen Autorenfilm ebenso wie am deutschen oder französischen Theater. In dem Porträt des 2019 verstorbenen Schauspielers kommen auch Weggefährten wie Wim Wenders zu Wort.

Bis 23.40, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Russland mobilisiert, Europa sanktioniert – wer gewinnt den Nervenkrieg? Darüber diskutieren: Ursula Plassnik (Diplomatin und ehem. Außenministerin, ÖVP), Robert Brieger (Vorsitzender des Militärausschusses der EU), Róża Thun (Mitglied der Liberalen Fraktion im Europäischen Parlament, Polen), Simon Weiß (Politikwissenschafter) und Christian Wehrschütz (ORF-Korrespondent Ukraine). Bis 23.00, ORF 2

23.15 DYSTOPIE

Children of Men (USA 2006, Alfonso Cuarón) 2027, die Menschheit vor dem Aussterben. Eine schwangere illegale Einwanderin im abgeriegelten England wird zur Hoffnungsträgerin. Dystopisch. Bis 0.50, 3sat