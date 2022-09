20.15 DOKUREIHE

Unsere Kontinente Mit spektakulären Naturaufnahmen und 3D-Animationen nähert sich die Dokureihe am Samstagabend drei Kon tinenten: Südamerika, Afrika und Europa. Bis 22.50, Arte

20.15 KABARETT

Lisa Eckhart: Die Unmoral von der Gschicht’ Kabarettistin und Autorin Lisa Eckhart polarisiert bekanntermaßen. Das Programm Die Unmoral von der Geschicht’ hat sie eigens für 3sat zusammengestellt. Bis 21.00, 3sat

20.15 ROMANTIC COMEDY

Pretty Woman (USA 1990, Gerry Marshall) Julia Roberts und Richard Gere als Prostituierte und Geschäftsmann, die sich ineinander verlieben. 30 Jahre ist es heuer her, dass Regisseur Gerry Marshall mit seinem Pygmalion-Update eine der erfolgreichsten Romcoms überhaupt auf die Leinwand brachte. Bis 22.15, ORF 1

Foto: ORF/Disney

23.05 COMING OF AGE

Boyz’n the Hood – Jungs im Viertel (USA 1991, John Singleton) Nachdem er zu seinem Vater abgeschoben wird, wächst Tré Styles (Cuba Gooding Jr) in einem Problemviertel in South Central Los Angeles heran. Die geknüpften Freundschaftsbande bestimmen auch noch sein späteres Leben. John Singleton hat sein Regiedebüt ausschließlich an Originalschauplätzen gedreht und aus eigenen Erfahrungen geschöpft. Bis 0.45, 3sat

0.05 HORROR-SCI-FI

Das Ding aus einer anderen Welt (The Thing, USA 1982, John Carpenter) Eine außerirdische Lebensform rafft ein Forschungsteam in der Antarktis hinweg. Als John Carpenters Verfilmung einer Erzählung von John W. Campbell Jr. 1982 dem Optimismus von E. T. und Co und die Quere kam, wurde sie in der Luft zerfetzt. Schleichend, aber unaufhaltsam hat der in der Kälte Alaskas gedrehte Film seine Anhängerschaft gefunden und kann neben Howard Hawks Verfilmung derselben Vorlage bestehen. Bis 1.45, ZDF neo

0.20 MAGAZIN

7 Songs: Tanita Tikaram Die Singer-Song writerin gewährt persönliche Einsichten in sieben Lieblingssongs von Abba über Roberta Flack und Duke Ellington bis zu Howlin’ Wolf. Sympathisch! Bis 0.35, Arte

Streaming



SÜDSTAATEN-MELODRAMA

A Jazzman’s Blues (USA 2022, Tyler Perry) Völlig neue Töne schlägt Tyler Perry in der Verfilmung eines Drehbuchs an, das er vor 27 Jahren geschrieben hat – mit Erfolg. Statt Komödie gibt es ein feines Melodrama, das von 1987 in die 30er- und 40er-Jahre im Bundesstaat Georgia zurückblendet und gekonnt von verbotener Liebe, Ehrgeiz, Kunst, Rassenhass und einem Kriminalfall erzählt. Dazu gibt es noch schöne Musik. Netflix

NATURWUNDER

Super/Natural (USA 2022, Matt Brandon, Bill Markham) An Superkräften herrscht im Tierreich kein Mangel. Schauspielstar Benedict Cumberbatch fungiert als Erzähler der von James Cameron (Titanic) mitproduzierten National Geographic-Serie. Disney+

PORTRÄT

Sidney (CDN/USA 2022, Reginal Hudlin) Der im Jänner verstorbene Schauspieler und Regisseur wurde 1964 nicht nur als erster Afroamerikaner mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, Sidney Poitier war auch für ein Engagement in der Bürgerrechtsbewegung bekannt. In Reginald Hudlins Blick auf Poitiers Karriere kommen unter anderem Kollegen wie Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand und Spike Lee zu Wort. Apple TV



RETTUNGSMISSION

The Cave Resue (THA/USA 2022, Baz Poonpiriya, Kevin Tancharoenin) 2018 wurden zwölf Schüler und ihr Fußballtrainer Tham-Luang-Höhle eingeschlossen. Nach Hollywood erzählt nun auch Thailand die spektakuläre Rettungsmission nach. Netflix