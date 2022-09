Die für "Fifa 23" verpflichteten Bands treten in die Fußstapfen von Blur und Robbie Williams

Bald kann wieder ordentlich auf das runde Leder eingetreten werden. Foto: EA

Für gamende Fans des Fußballs gibt es jedes Jahr einen Termin, den sie sich rot im Kalender anstreichen: den Release des neuen Fifa-Spiels. Dieses Jahr ist die Veröffentlichung von "EA Sports Fifa 23" für den 30. September anvisiert, dann ist das Spiel für Playstation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Der Vorabzugriff für die "Fifa 23 Ultimate Edition" beginnt am 27. September 2022. Der Soundtrack wurde bereits veröffentlicht und kann auf Spotify gestreamt werden.

Die Älteren unter uns erinnern sich, dass die "Fifa"-Soundtracks bereits schon so manchen Star im Aufgebot hatten: Für "Fifa 2000" holte man etwa Robbie Williams an Bord, "Fifa 98" machte Blurs "Song 2" auch unter Nerds bekannt. Nun finden sich in der Playlist unter anderem die Yeah Yeah Yeahs, Phoenix und Danger Mouse.

Insgesamt umfasst der Soundtrack von "Fifa 23" mehr als 100 Songs unterschiedlicher Künstler. Allein im Menü-Soundtrack von "Fifa 23" finden sich laut EA 58 neue Lieder, der "Volta Football"-Soundtrack soll mit Beats von Nas, Denzel Curry, Quevedo, Remi Wolf und anderen das Feeling des Straßenfußballs einfangen – dabei setzt man laut Presseaussendung auf eine "sorgfältig zusammengestellte Mischung aus Hip-Hop, Alternative, Electronic Dance und Pop-Musik".

Aus dem deutschen Sprachraum ist die Hamburger Rapperin Eunique Teil des diesjährigen Soundtracks. Mit ihrem kürzlich veröffentlichtem Song "Man Nennt Mich" tritt sie damit in die Fußstapfen von deutschen Musikexporten wie Badmómzjay, Kraftklub und Marteria.

Freischalten von Trikots

Die Gamerinnen und Gamer können im Laufe des Spiels "Fifa Ultimate"-Team-Trikots freispielen, die sich auf die Musikerinnen und Musiker beziehen. Die Trikots können ab 27. September bereits freigeschaltet werden. (red, 23.9.2022)