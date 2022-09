Dass das Spiel Iran gegen Uruguay am Freitag in St. Pölten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollte, sorgte für Aufregung und Anfragen an den Innen- und den Sportminister

In dieser Galerie: 3 Bilder Das Team Iran in der NV Arena von St. Pölten. Foto: Reuters/Foeger Irans Goalie Amir Abedzadeh wärmt in St. Pölten auf. Foto: Reuters/Foeger Weltweit, etwa vor dem iranischen Konsulat in München, wurde für Frauenrechte im Iran demonstriert. St. Pölten schob einen Riegel vor. Foto: IMAGO/Sachelle Babbar

Aus welchem konkreten Grund wurde das Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften des Iran und Uruguays zu einem Hochrisikospiel erklärt? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verbot von Zuseher:innen bei besagtem Fußballspiel und den aktuell im Iran stattfindenden Protesten? Wurde mit dem Verbot versucht, mögliche Proteste gegen die erzkonservative iranische Regierung zu unterbinden? Falls ja: Gab es dahingehend Einflussnahme durch den iranischen Staat oder von der Republik Iran entsandtem diplomatischem Personal? Wer hat die Entscheidung getroffen, das Freundschaftsspiel in Abwesenheit der Zuseher:innen stattfinden zu lassen?"

Diese und einige Fragen mehr hat die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Nurten Yilmaz in zwei Anfragen an Innenminister Gerald Karner (ÖVP) und Sportminister Werner Kogler (Grüne) gerichtet. Sie lagen tatsächlich nahe, schließlich sollte der Iran am Freitag nach Blattschluss tatsächlich im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten gegen Uruguay antreten. Beide Teams absolvieren in Österreich derzeit Trainingslager und Tests im Hinblick auf die WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember).

Auch die Vermutung, dass sich das iranische Team in Ruhe – geflügeltes Wort! – "auf den Sport konzentrieren" soll oder will, lässt sich nachvollziehen. Schließlich wird im Iran seit Tagen für Frauenrechte demonstriert, nachdem die 22-jährige Mahsa Zhina Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei ins Koma gefallen und verstorben war. Die Polizei geht brutal gegen die Demonstrierenden vor, mehrere Menschen wurden getötet, es gab hunderte Festnahmen.

Auch vor vielen iranischen Botschaften und Konsulaten kam es zu Kundgebungen. In St. Pölten sollte Protesten ein Riegel vorgeschoben werden, doch wer steckte dahinter? Eine STANDARD-Nachfrage im Innenministerium führte am Freitag zu einer Innenministeriumsanfrage bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich. "Wir wissen von dieser Partie", hieß es da. "Aber von einem Hochsicherheitsspiel ist aus unserer Sicht keine Rede."

Der erfüllte Wunsch

Dass ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinde, könne nicht nur die Behörde, sondern auch der Veranstalter bestimmen. Entweder er legt Karten zum Verkauf auf oder nicht. Die SPÖ-Abgeordnete Yilmaz verweist auf eine Info des Landessportzentrums, in der es heißt, dass "Ausschreitungen zwischen den Fans" verhindert werden sollen. Wickel zwischen Iranern und Uruguayern würden aber doch verwundern. Franz Stocher, Bahnradweltmeister 2003 (Punktefahren) und fünfmal Olympiateilnehmer, ist seit 2013 Geschäftsführer des Sportzentrums in St. Pölten. Er sagt dem STANDARD: "Der Veranstalter hat an uns den Wunsch herangetragen, keine Karten aufzulegen. Der Bitte sind wir nachgekommen." That’s it. Wobei einige, quasi ausgesuchte Fans sehr wohl im Stadion saßen. Ähnlich wird es am Dienstag sein, wenn der Iran in Maria Enzersdorf den Senegal trifft. "Closed door" ist auch da angesagt.

Mit Veranstalter meint Stocher die SLFC Soccer GmbH aus Leogang. Sie organisiert seit Jahren, wie etwa auch die steirische IFCS, Trainingslager und Tests für Nationalteams und Vereine. So kommt es nicht von ungefähr, dass sich etliche Nationalteams hierzulande auf die WM vorbereiten: der Iran, Uruguay, der Senegal, Kanada und auch WM-Gastgeber Katar. Österreich hat sich einen guten Ruf erworben, wegen guter Trainingsbedingungen, wegen der Ruhe, vielleicht auch deshalb, weil Proteste so gut wie auszuschließen sind. Im besten Wortsinn. (Fritz Neumann, 23.9.2022)