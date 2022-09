Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) setzte im Umgang mit den jungen Asylsuchenden auf Härte. foto: APA/benedikt löbell

Wie jedes Gerichtsurteil ist auch der – nicht rechtskräftige – Freispruch des niederösterreichischen Brachialsager-Landesrats Gottfried Waldhäusl und seiner Ex-Mitarbeiterin W. zu respektieren. In der Causa um das Kurzzeitlager Drasenhofen, wohin vor bald vier Jahren 16 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gebracht wurden, hat der Schöffensenat die Beweise gewürdigt und sie in Relation zu dem erhobenen Vorwurf des Amtsmissbrauchs gesetzt. Er ist zu dem Schluss gekommen: die Suppe ist zu dünn.

Sehr wohl jedoch kann man Teile der Begründung dieses Richterspruchs kritisch beleuchten. "Ein Bauzaun in Betonschuhen mit einer Reihe Stacheldraht darüber stellt per se keine die Persönlichkeit destabilisierende Maßnahme dar", sagte Vorsitzende Silvia Pöchhacker.

Was ausgehalten werden muss

Damit tat sie fast nonchalant ein Thema ab, das Österreich in Zusammenhang mit minderjährigen Asylsuchenden seit Jahren nicht loslässt: Die Frage, was jungen Menschen auf der Flucht zuzumuten ist. Was sie, für die bekanntlich die Kinderrechtekonvention gilt, an Verunsicherung auszuhalten haben – sei es durch endgültiges Herausreißen aus dem gewohnten Leben in Österreich wie im Fall von Familienabschiebungen. Oder dem Schüren von Angst davor, wie durch die Verlegungen nach Drasenhofen.

Angst nämlich hatten die unbegleiteten Minderjährigen dort alle. Das kam aus ihren Zeugenaussagen klar heraus, am letzten Verhandlungstag zum Beispiel aus den Worten des inzwischen 21-Jährigen Afghanen Farad R.. Er wurde ohne Vorwarnung in ein wenig einladendes Gebäude unweit der österreichischen Grenze gebracht, wo ihm Securitys zumindest nicht deutlich zu verstehen gaben, dass er das Haus auch verlassen könne. Er sei von seiner unmittelbar bevorstehenden Abschiebung ausgegangen, sagte er.

Keine grundlose Angst

Diese Vorstellung erfüllte ihn nicht grundlos mit Furcht. Wie sieben weitere Ex-Drasenhofener hat er in Europa inzwischen Schutz erhalten. Ein Asylgericht hat festgestellt, dass in seiner Heimat sein Leben bedroht wäre.

Ist das Schüren einer solchen Angst in Ordnung? Muss ein damals 17-Jähriger wie R., der an der Kippe zu einer kriminellen Karriere stand – in der Zwischenzeit scheint er sich erfangen zu haben – das in Kauf nehmen? Im Namen der Sicherheit hatte sich Waldhäusl 2018 zu einer harten Behandlung der, wie er sie nannte, "kriminellen Asylwerber" entschieden. Dem entgegengesetzt stellen sämtliche Erkenntnisse aus Pädagogik und Resozialisierungsarbeit klar, dass Vertrauensbildung das Um und Auf ist, um strauchelnde Jugendliche aufzufangen.

Wie sehen wir das in Österreich wirklich? In dieser wichtigen Diskussion haben uns die Freisprüche in St. Pölten nicht weitergebracht. (Irene Brickner, 24.9.2022)