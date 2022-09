Louise Fletcher verstarb in ihrem Zweitwohnsitz in Frankreich. Foto: AP / Eilise Ward

Hollywood – Die US-amerikanische Schauspielerin Louise Fletcher ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 88 Jahren in ihrem Haus in Frankreich, wie Associated Press berichtete. Fletcher war vor allem für ihre Darstellung der tyrannischen Oberschwester Ratched in Milos Formans "Einer flog über das Kuckucksnest" an der Seite von Jack Nicholson bekannt. Dafür erhielt sie sowohl einen Oscar als auch einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin.

In ihrer Dankesrede bei der Oscarverleihung nutzte sie damals die amerikanische Gebärdensprache ASL, um sich bei ihren gehörlosen Eltern zu bedanken. Außerdem dankte sie dem Publikum dafür, dass es ihre Rolle so gehasst hatte. Ihre Darstellung der bösartigen Krankenschwester war so eindrücklich, dass die Streamingplattform Netflix 2020 eine Serie namens "Ratched" auf den Markt brachte, die die Geschichte ihrer Figur beleuchtete. Fletcher hinterlässt zwei erwachsene Söhne. (APA, Reuters, red, 24.9.2022)