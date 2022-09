Regina Frey, Petra Rappo (Ill.), Ginting und Ganteng. Eine gezeichnete Reportage über Orang-Utans auf Sumatra. € 20,– / 64 Seiten. Atlantis, Zürich 2020. Ab 5 Jahren Foto: Atlantis thema

Ginting und Ganteng sind Orang-Utan-Zwillinge in Indonesien und wachsen in einer Pflegestation auf. Sie waren noch nie in freier Natur. Das schön illustrierte Bilderbuch erzählt ihre Lebensgeschichte. Diese ist so spannend, weil sie wahr ist und auch viel Wissen vermittelt. Die Autorin baute ein Zentrum für Orang-Utans auf, und die Illustratorin recherchierte mehrere Wochen vor Ort. Zu Beginn werden die tragischen Erlebnisse der Mutter der Zwillinge erzählt. Sie muss ihren Lebensraum verlassen, weil Menschen den Regenwald niederbrennen, um Palmölplantagen anzupflanzen. Orang-Utans können jedoch nur dort überleben, denn sie wohnen in den Baumkronen. Die Reportage erzählt vom Aufwachsen der Orang-Utans, wie sie von ihrer Mutter lernen, spielen, einmal Bananen vom Nachbargehege stibitzen und schließlich ihre erste Nacht in der Wildnis verbringen.