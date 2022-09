In rund einer Woche könnte die Zahl von fünf Millionen genesenen Fällen erreicht werden

Am Freitag wurden laut Ages 8.321 Corona-Neuinfektionen registriert, deutlich mehr als vor einer Woche. Foto: APA / Hans Punz

Laut dem aktuellen Update der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) wurden am Freitag 8.321 Corona-Neuinfektionen registriert. Das ist deutlich mehr als vor einer Woche, damals waren es 5.360 neue Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz erhöhte sich erstmals seit Anfang August wieder auf mehr als 500 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, konkret beträgt die aktuelle Zahl 526,5. Seit 11. September steigt die Sieben-Tages-Inzidenz wieder kontinuierlich. Insgesamt gab es 66.972 aktive Fälle.

Kein Update der Ages gab es diesmal bei der Zahl der Hospitalisierten. Laut aktuellen Zahlen, auf die das Bundeskanzleramt verweist, wurden 56 Corona-Infizierte intensivmedizinisch betreut, um fünf Patientinnen und Patienten weniger als tags zuvor. Seit Monaten ist die Zahl der Corona-Intensivfälle im unteren grünen Bereich.

975 Covid-Patientinnen und -Patienten lagen auf Normalstationen, um zwei mehr als am Freitag. Zuletzt wurde in diesem Bereich ein leichter Aufwärtstrend in den Statistiken registriert, eine beunruhigende dynamische Entwicklung im Bereich Hospitalisierung zeichnet sich vorerst aber nicht ab. (krud, 24.9.2022)