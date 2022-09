Juve-Verteidiger Leonardo Bonucci hat nicht viel zu Lachen derzeit. Foto: AP/Antonio Calanni

Turin – Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 mit einem satten Verlust von 254 Millionen Euro bilanziert. Die Aussichten bleiben zudem düster, auch für das laufende Jahr werden rote Zahlen erwartet, teilte der Club am Samstag mit. Die düsteren finanziellen Aussichten stehen im Einklang mit dem mäßigen Saisonstart der "Alten Dame": Juventus hat nur zwei von sieben Serie-A-Spielen gewonnen und beide Champions-League-Matches verloren.

Der Verein ist derzeit Achter in der italienischen Meisterschaft. Ein Grund für die schwachen wirtschaftlichen Zahlen ist der fehlende sportliche Erfolg. Juve hatte in der vergangenen Saison erstmals seit einem Jahrzehnt keine Trophäe gewonnen. Bereits im Vorjahr hatte der Nettoverlust 209 Mio. Euro betragen. Laut dem Verein, der sich im Besitz der italienischen Familie Agnelli befindet, leidet Juventus weiterhin unter den Auswirkungen der Coronapandemie. So haben die Ticketeinnahmen noch nicht das Niveau von vor der Pandemie erreicht. (APA/Reuters, 24.9.2022)