Stürmerstar Haaland brachte die Gäste in Ljubljana in Führung, doch die Hausherren drehten die Partie

Benjamin Sesko ballt die Faust. Foto: REUTERS/Antonio Bronic

Ljubljana – Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft um Stürmerstar Erling Haaland hat in der Nations League erstmals verloren und im Kampf um den Aufstieg in die Liga A einen Dämpfer kassiert. Am Samstag unterlag das Team in Ljubljana 1:2 (0:0) gegen Slowenien.

Haaland (47.) brachte die Skandinavier mit seinem 21. Länderspieltor in Führung. Andraz Sporar (69.) besorgte den Ausgleich für die Gastgeber. Salzburg-Spieler Benjamin Sesko (81.) drehte mit einem Distanzschuss die Partie.

Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) duellieren sich Norwegen und Serbien in Oslo um den Aufstieg. Parallel spielen Slowenien und Schweden den Absteiger in die Liga C aus. (sid, 24.9.2022)

Tschechien – Portugal 20.45 Uhr

Spanien – Schweiz 20.45 Uhr

Armenien – Ukraine 0:5 (0:1)

Schottland – Irland 20.45 Uhr

Israel – Albanien 20.45 Uhr

Slowenien – Norwegen 2:1 (0:0)

Serbien – Schweden 20.45 Uhr

Nordirland – Kosovo 2:1 (0:0)

Zypern – Griechenland 20.45 Uhr