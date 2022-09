6:0 in Liga gegen Bergheim. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel. Mittwoch in der NV Arena gegen Kuopio

St. Pölten – St. Pölten hat sich für den Kampf um den Aufstieg in die Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League warmgeschossen. Der Serienmeister setzte sich am Samstag in der Bundesliga gegen das punkt- und torlose Schlusslicht Bergheim mit 6:0 durch und beendete auch das vierte Saisonspiel siegreich.

Herausragend war die Deutsche Rita Schumacher mit einem Viererpack (26., 30., 69., 91.). Zudem trafen ÖFB-Teamspielerin Jasmin Eder (51.) und Isabelle Meyer (56.).

St. Pölten empfängt am Mittwoch in der NV Arena Kuopio zum Rückspiel der zweiten und letzten CL-Qualifikationsrunde und hat dank eines 1:0-Erfolges in Finnland alle Trümpfe in der eigenen Hand. In der Gruppenphase war der Club zuvor noch nicht. In der Liga ist die Truppe von Trainerin Liese Brancao als einziges Team noch ohne Punktverlust. (APA; 24.9.2022)