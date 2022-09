Bruneck/Asiago – Der VSV und die Black Wings Linz haben am Samstag in Italien Siege gefeiert. Die Villacher setzten sich bei ICE-Liganeuling Asiago nach 0:2 noch 5:3 durch. Die Entscheidung brachte ein Doppelschlag von Philipp Lindner und Alexander Rauchenwald in der vorletzten Minute. Linz siegte im Pustertal gegen Bruneck dank eines 3:0-Mitteldrittels klar mit 5:2. Für beide Clubs war es im vierten Saisonspiel der zweite Sieg. (APA; 24.9.2022)