In Venezuela führt das Wetterphänomen La Niña zu Starkregen. Foto: AP / Federico Parra

Caracas – In Venezuela sind mindestens sieben Mitglieder einer Methodistenkirche ums Leben gekommen, die von einem Unwetter überrascht wurden. Wie der Gouverneur des westlichen Teilstaates Táchira, Freddy Bernal, am Samstag auf Twitter mitteilte, hatten sich in einer Bergregion in den Anden am Freitag 36 Gemeindemitglieder versammelt, als starke Regenfälle plötzlich Überschwemmungen verursachten. Einige der Gläubigen, die in einem Fluss badeten, wurden von der Strömung mitgerissen.

"Bisher wurden sieben Leichen herausgezogen, von denen vier noch nicht identifiziert sind, und wir suchen noch nach drei weiteren Leichen", erklärte der Gouverneur. Die Suche, die wegen des bergigen Geländes und niedriger Temperaturen äußerst schwierig ist, wurde in der Nacht auf Sonntag unterbrochen.

Heuer hat es in Venezuela überdurchschnittlich viel geregnet. Die Regierung führt die starken Regenfälle, die schon in mehreren Regionen Schäden verursacht haben, auf das Wetterphänomen La Niña zurück, das in Südamerika oft zu einer Zunahme der Niederschläge führt. (APA, 25.9.2022)