Darth Vader ist Kultbösewicht. Foto: APA / AFP / Tolga Akmen

Kaum ein Bösewicht aus Film und Fernsehen hat denselben Kultstatus erreicht wie Darth Vader. Die Gründe dafür sind mit Sicherheit vielfältig. Wichtiger Faktor ist jedoch mit Sicherheit die Stimme des "Star Wars"-Protagonisten, die er dem mittlerweile 91-jährigen US-Amerikaner James Earl Jones zu verdanken hat.

Dieser scheint sich nun zur Ruhe setzen zu wollen – weshalb er die Rechte an seinen Stimmaufzeichnungen überschrieben hat, berichtet "The Verge". Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) wird diese künftig vom ukrainischen Startup Respeech nachgebildet und somit für die Ewigkeit aufbewahrt. Das Unternehmen hat schon in der Vergangenheit mit Lucasfilms zusammengearbeitet, um Jones‘ in der Disney-Plus-Serie "Obi-Wan Kenobi" ähnlich klingen zu lassen wie in der originalen Trilogie. Aber auch Mark Hamills Stimme verjüngte das Unternehmen bereits.

"Wohlwollender Pate"

An der Produktion von Filmszenen mit Darth Vader ist Jones laut "Vanity Fair" jedoch weiterhin beteiligt. Dabei fungiere er als "wohlwollender Pate", sagt Matthew Wood von Skywalker Sound der US-Zeitschrift. Er war es auch, der dem Schauspieler erstmals die Möglichkeit der Aufbewahrung mithilfe von KI präsentierte.

Foto: AP / Invasion / Michael Zorn

Doch wie funktioniert das "Klonen" einer Stimme? Respeecher schreibt in einer Presseaussendung zum Release von "The Mandalorian", dass die eigene Software Beispiele für die zu kopierende Stimme benötigt. "Normalerweise reichen ein bis zwei Stunden hochwertiger Aufnahmen aus. Die Software analysiert dann die Stimme, bis sie einen Klon erstellen kann", beschreibt das Unternehmen seine Arbeit.

Ähnliche Technologien

Eine vergleichbare Technologie wurde genutzt, um die Stimme von Val Kilmer in "Top Gun: Maverick" zum Leben zu erwecken. Dieser hat aufgrund einer Kehlkopfkrebsbehandlung schon 2014 seine Fähigkeit zu sprechen verloren, berichtete "Variety". Die Lösung: Eine Nachbildung mithilfe von KI. In Kilmers Fall wurde diese durch eine Kooperation mit der Softwarefirma Sonantic ermöglicht. Diese fütterte eine KI vergangenes Jahr mit Sprachaufnahmen, um Kilmers Stimme zu rekreieren. (mick, 25.9.2022)