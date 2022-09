Nasa lässt Mondrakete wieder zurück in den Hangar bringen. Aktuelles Startfenster schließt sich am 4. Oktober

Der heran nahende Tropensturm Ian machte die Startpläne der Nasa für Artemis 1 zunichte. Foto: AP/Brynn Anderson

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen für Dienstag geplanten Startversuch für die Mondmission Artemis wegen drohendem Schlechtwetter abgesagt. Als Grund nannte die Nasa in einer Mitteilung der heranziehenden Tropensturm Ian, der sich auf den US-Staat Florida zubewegt.

Zurück in den Hangar

Statt weiter an dem Startversuch zu arbeiten, wollen die Nasa-Fachleute Vorbereitungen treffen, um die Rakete von der Startplattform zurück in den Hangar zu fahren, teilte die Nasa mit. Eine endgültige Entscheidung darüber sollte aber erst am Sonntag getroffen werden.

Man gehe Schritt für Schritt vor: Einerseits gelte es, die eigenen Angestellten zu schützen. Andererseits wolle man sich die Möglichkeit eines weiteren Versuchs im derzeitigen Startfenster – das sich laut Nasa am 4. Oktober schließt – offenhalten, falls die Wettervorhersagen doch noch günstiger werden.

Zwei Fehlschläge

Ein weiteres Fenster sieht einen Start der unbemannten Rakete zwischen 17. und 31. Oktober vor. Bei einem Tanktest am Mittwoch war erneut ein Leck aufgetreten. Trotzdem sei der Test wie geplant abgeschlossen und alle Ziele erreicht worden, hieß es von der Nasa. Vor rund drei Wochen waren zwei Startversuche der unbemannten Rakete fehlgeschlagen – unter anderem wegen eines undichten Tankschlauchs. Auch bei früheren Artemis-Tests waren schon Probleme aufgetreten, die schließlich eine erste wesentliche Verzögerung des Projekts zur Folge hatten.

Es geht zwar nun zunächst um einen unbemannten Testflug zum Mond, mit dem nach der griechischen Göttin des Mondes benannten Programm sollen aber eigentlich in wenigen Jahren wieder US-Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. (APA, red, 25.9.2022)