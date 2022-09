Knapp an Bronze vorbei: Magdalena und Katharina Lobnig. Foto: ÖRV/Seyb

Racice – Magdalena und Katharina Lobnig haben am Sonntag bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Racice (Tschechien) im Doppelzweier-Finale die erhoffte Medaille verpasst. Die Schwestern, die als erster Frauen-Zweier der ÖRV-Geschichte ein WM-Finale erreicht hatten, landeten auf dem starken vierten Platz. Auf die Bronzemedaille der Irinnen Sanita Puspure/Zoe Hyde fehlten dem Duo 1,81 Sekunden. Gold holten die Rumäninnen Nicoleta-Ancuta Bodnar/Simona Geanina Radis in 6:47,77 Minuten.

In 6:54,62 wiesen die Kärntnerinnen also 6,85 Sekunden Rückstand auf die Weltmeisterinnen auf. Das neu formierte Boots-Duo hatte im Semifinale in 6:50,17 eine neue ÖRV-Bestzeit in dieser Klasse geschafft, diese hätte am Sonntag (bei gleichen Bedingungen) zu Silber gereicht. (APA; 25.9.2022)