Die Ages meldet aktuell 6.633 Corona-Neuinfektionen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit hat am Sonntag aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in Österreich präsentiert: Demnach wurden am Samstag 6.633 Neuinfektionen gemeldet, geht aus dem Dashboard hervor. Eine Woche zuvor wurden 4.794 Neuinfektionen nachgewiesen.

973 Covid-Infizierte werden derzeit auf Normalstationen im Krankenhaus behandelt, 61 auf Intensivstationen. (red, 25.9.2022)