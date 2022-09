Gibt sich immer wieder dem Blutrausch hin: Béatrice Dalle in "Trouble Every Day", Arte, 22.05 Uhr. Foto: Paramount Pictures

19.40 REPORTAGE

Re: Dolomiten in Gefahr? – Südtirol kämpft mit dem Massentourismus Auf rund 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner, zumeist in kleinen Dörfern, kommen in den Dolomiten 33 Millionen Übernachtungen im Jahr – aber auch unzählige Tagestouristinnen und -touristen. Ein Bergführer und eine Architektin kämpfen gegen den Ausverkauf an. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Lebensmittel Was Lebensmittelsiegel taugen, fragt die Doku Unser Fleisch, unsere Milch zum Auftakt des Themenmontags auf ORF 3. Um Die Tricks mit Vegetarisch und Vegan geht es um 21.05, gefolgt um 21.55 von der Doku Mahlzeit – Hexenküche Lebensmittelindustrie. Bis 23.35, ORF 3

20.15 KOMÖDIE

Frühstück bei Tiffany (Breakfast at Tiffany’s, USA 1961, Blake Edwards) Das aus der Provinz stammende Partygirl Holly Golightly bewegt sich auf der Suche nach einem reichen Mann souverän durch die feine New Yorker Gesellschaft – bis sie ausgerechnet an einen bettelarmen Schriftsteller gerät. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Truman Capote durch den Komödienspezialisten Blake Edwards (Der rosarote Panther) bescherte Audrey Hepburn eine ikonische Rolle. Bis 22.05, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein geht es um diese Themen: Auf den Spuren der Tiroler Seele. / Adipositas – selbst schuld oder chronisch krank? / Wie Wald und Gewässer klimafit werden. Bis 22.00, ORF 2

22.05 EROTIK-HORROR

Trouble Every Day (F/D/JPN 2001, Claire Denis) Der Wissenschafter Shane (Vincent Gallo) verbringt seine Flitterwochen in Paris, wo er einen einstigen Kollegen sucht. Dieser hält sich und seine Frau (Béatrice Dalle) versteckt, da sie wegen seiner Experimente zu einem Vampir mutierte. In ihrem Film übersetzte Claire Denis einmal mehr populäre Mythen in ihre radikale subjektive Film sprache. Bis 23.45, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Eine Gesellschaft der Verschwender Mahlzeit heißt die neue Ausstellung des Wiener Dommuseums, die sich Essen und Trinken samt seinen gemeinschaftsstiftenden Aspekten widmet. Sinn bilder: Verzicht als Inspiration für ein gelingendes Leben heißt das neue Buch von Bergsteiger Reinhold Messner, der mit seiner Frau Diane live im Studio zu Gast ist. Ab 23.25 präsentiert Wenzel Beck mit Matthias Schorn die jüngste Folge der Reihe Wechselspiele – Konzerte in St. Corona. Bis 0.00, ORF 2

23.45 DOKUMENTARFILM

Inner Lines (B/F 2021, Pierre-Yves Vandeweerd) Für seinen Dokumentarfilm hat Pierre-Yves Vandeweerd die Gebiete um den Berg Ararat in der Türkei und in Armenien entlang der sogenannten Inner Lines durchstreift. Dabei handelt es sich um Ausweichrouten, die sich zwar in der Nähe der feindlichen Linien befinden, aber der Kontrolle entzogen sind und eine Flucht ermöglichen. Bis 1.10, Arte