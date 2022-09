Salzburg kurvt weiter erfolgreich durch die heimische Eishockey-Liga. Foto: APA/Jasmin Walter

Salzburg/Ljubljana – Titelverteidiger RB Salzburg hat in der ICE Hockey League auch sein viertes Saisonspiel gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen. Der Meister gab sich am Sonntag daheim gegen Graz mit 3:0 keine Blöße. Vor allem in den ersten beiden Dritteln war man klar tonangebend. Rekordchampion KAC schaffte anschließend mit einem 4:2 in Ljubljana den zweiten Sieg.

Für Salzburg trafen vor nicht ganz 2.000 Fans Chay Genoway (8./PP), Peter Schneider (13.) und Paul Stapelfeldt (32.). Goalie David Kickert gelang gleich bei seinem Saisondebüt ein Shut-Out. Mit dem Erfolg zogen die Bullen am spielfreien HC Innsbruck vorbei, die 99ers kassierten die bereits dritte Niederlage.

Der KAC kommt nach den zwei Auftaktniederlagen besser in Fahrt. Auf das 4:0 in Wien ließen die Klagenfurter einen hart erkämpften 4:2-Sieg in Laibach folgen. Matchwinner war Nick Petersen mit zwei Toren. Zunächst glich der Kanadier am Ende des ersten Drittels die Führung der Slowenen aus. Im Mittelabschnitt sorgten Treffer von Paul Postma (21.) und Kapitän Thomas Koch in Unterzahl (26.) für ein zwischenzeitliches 3:1 der Klagenfurter. Ljubljana kam zwar noch einmal auf ein Tor heran. Petersen fixierte in der 53. Minute direkt vor den Strafbank kommend schließlich den Auswärtserfolg. (APA, 25.9.2022)