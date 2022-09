Die 34-Jährige aus Barbados zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI

Glendale (Arizona) – Bei der Super Bowl LVII der NFL am 12. Februar ist Rihanna der Star der Halbzeitshow. Das teilte die National Football League (NFL) am Sonntag mit. Die neunfache Grammy-Gewinnerin postete am Sonntag in den sozialen Medien ein Foto von ihrer Hand, in der sie einen Football hält. Die NFL teilte dasselbe Bild auf Twitter.

Die 34-Jährige aus Barbados zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Das NFL-Finale geht in Glendale im US-Bundesstaat Arizona über die Bühne. Die Liga gab Anfang der Woche bekannt, dass Apple Music Pepsi als Sponsor der Halbzeitshow abgelöst hat.

Nach Angaben der NFL sahen mehr als 120 Millionen Zuschauer die Halbzeitshow beim Super Bowl LVI. In der Vergangenheit traten bei dem Event unter anderem Michael Jackson, Jennifer Lopez, Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, Bruno Mars, Prince, Paul McCartney und Madonna auf. (APA, red, 26.9.2022)