Die FDP legt Reformvorschläge für den öffentich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland vor. Foto: APA/dpa/Peter Kneffel

Das FDP-Präsidium will am Montag in seiner Sitzung fünf Forderungspakete für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland beschließen, berichtet die Tagezeitung "Welt". So soll sich demnach der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf seinen Bildungs- und Informationsauftrag konzentrieren. Sport und Unterhaltung sollten demgegenüber im Programm untergeordnet werden.

Geht es nach der FDP, soll zudem die die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ausgesetzt werden. Führungskräften der Rundfunkanstalten wird eine Selbstverpflichtung zur Gehaltdeckelung nahe gelegt. Außerdem werden schlankere Verwaltungsstrukturen und Stärkung der Kontrolle unabhängige Dritte gefordert. (red, 26.9.2022)