Einsatzkräfte vor der betroffenen Schule. Foto: Imago / Ilyas Bekmansurov

Moskau –In der russischen Stadt Ischewsk hat es einen Schusswaffenangriff an einer Schule gegeben. Dabei sind nach Angaben der Ermittlungsbehörde mindestens 15 Menschen getötet und 24 verletzt worden. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die russische Untersuchungsbehörde am Montag. Elf der Todesopfer seien Kinder, teilten die Ermittler am Montagnachmittag mit

Die Leiche des Täters sei von der Polizei am Tatort gefunden worden, nachdem er sich selbst getötet habe. Der Schütze trug nach Angaben der Ermittlungsbehörden während der Tat eine Sturmhaube und ein schwarzes T-Shirt mit Nazisymbolen. Es handle sich um einen Mann in den frühen Dreißigern, die Ermittler untersuchten rechtsradikale und neofaschistische Hintergründen.

"Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte"

"In Udmurtien gab es heute eine Tragödie in Ischewsk in der Schule 88. Eine noch nicht identifizierte Person brach in die Schule ein, tötete einen Wachmann, das ist schon bekannt", hatte Gouverneur Alexander Bretschalow kurz nach der Tat gesagt. "Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte", berichtete er. Ischewsk liegt rund 1.200 Kilometer östlich der russischen Hauptstadt Moskau. In Russland gab es bereits mehrfach Amokläufe an Bildungseinrichtungen mit vielen Toten und Verletzten.

Kreml bezeichnet Amoklauf als "terroristischen Akt"

Der Kreml hat die tödlichen Schüsse in der russischen Schule als einen "terroristischen Akt" bezeichnet. "Präsident Putin ist in tiefer Trauer im Zusammenhang mit dem Tod von Menschen, von Kindern in der Schule, wo der terroristische Akt geschehen ist", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Zudem habe Putin bereits mit der regionalen Führung und Regierungsmitgliedern gesprochen, die sich um die Betreuung der Verletzten kümmern sollen. Das Zivilschutzministerium fliege Ärzte, Psychologen und andere Spezialisten in die Region Udmurtien. (APA, Reuters, red, 26.9.2022)