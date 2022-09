Der Täter sei bislang nicht identifiziert worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Moskau – In Russland hat ein Mann an einer Schule mindestens 13 Menschen und sich selbst erschossen. Das meldete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die russische Untersuchungsbehörde am Montag. Diese hatte zuvor mitgeteilt, dass fünf Schulkinder, zwei Lehrer und zwei Sicherheitskräfte unter den Todesopfern seien. Die Leiche des Täters sei von der Polizei am Tatort gefunden worden, nachdem er sich selbst getötet habe. Offenbar wurden auch zahlreiche Menschen verwundet. Deren genaue Zahl war aber zunächst unklar. Zuvor hatte die Abteilung des Innenministeriums der Republik Udmurtien mitgeteilt, dass 20 Personen verwundet worden seien.

"Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte"

"In Udmurtien gab es heute eine Tragödie in Ischewsk in der Schule 88. Eine noch nicht identifizierte Person brach in die Schule ein, tötete einen Wachmann, das ist schon bekannt", hatte Gouverneur Alexander Bretschalow kurz nach der Tat gesagt. "Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte", berichtete er.

Zu den Hintergründen der Tat in der Stadt rund 1.200 Kilometer östlich von der russischen Hauptstadt Moskau gab es zunächst keine Angaben. In Russland gab es bereits mehrfach Amokläufe an Bildungseinrichtungen mit vielen Toten und Verletzten. (APA, Reuters, red, 26.9.2022)