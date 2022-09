Bereits vor mehr als zehn Jahren, am 31. Mai 2012, verriet der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán in einer Rede bei einer geschlossenen Veranstaltung mit einem improvisierten Hinweis, wie er die ausländischen Gegner hinters Licht führen kann, ohne dass sie es kapieren.

Mit einer virtuosen Verhandlungstaktik sollen die Kritiker in den EU-Führungsorganen den (falschen) Eindruck gewinnen, die ungarische Seite habe nachgegeben, obwohl sie in Wirklichkeit unbeirrbar den Orbán-Kurs fortsetzt: "Wegen der Tanzordnung der Diplomatie müssen wir die Ablehnung so präsentieren, als ob wir uns mit ihnen befreunden möchten. Dieses komplizierte Spiel ist eine Art Pfauentanz."

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán setzt seinen Kurs unbeirrt fort. Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

In den Jahren der offenen Auseinandersetzungen mit den diversen EU-Institutionen lief die Reaktion Orbáns und seiner Leute stets nach dem bekannten Muster des "Pfauentanzes" ab. Nach der Annahme des seit 2021 geltenden neuen Rechtsstaatsmechanismus kann die EU-Kommission Mittel für einen Mitgliedsstaat einfrieren, wenn dieser unter Korruptionsverdacht steht und die Rechtsstaatlichkeit gefährdet wird. Es geht jetzt um die Zurückhaltung von 7,5 Milliarden der insgesamt 34 Milliarden Euro an Regionalförderung oder Agrarsubvention, die Ungarn bis 2027 zustehen. Dazu kommen noch 5,8 Milliarden Euro an eingefrorenen Zuschüssen aus dem Corona-Hilfstopf.

Dramatische Folgen

Angesichts der rasanten Inflation, die laut offiziellem Eingeständnis zum Jahresende 20 Prozent erreichen könnte, und des freien Falls der Landeswährung von 260 auf über 400 Forint für einen Euro zwischen 2010 und 2022 könnten die angedrohten Kürzungen dramatische Folgen haben. Hat doch am 15. September eine massive Mehrheit des Europaparlaments festgestellt, Ungarn sei keine funktionierende Demokratie mehr, sondern "ein hybrides System der Wahlautokratie"! Zum wachen Misstrauen gegenüber der ungarischen Regierung trägt auch das enge freundschaftliche Verhältnis zwischen Orbán und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei. Immer wieder fordert Orbán ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland.

Trotzdem sind die Chancen gut, dass Orbáns Pfauentanz auch diesmal gelingen wird. Die EU-Kommission hat mit der ungarischen Regierung 17 Reformmaßnahmen vereinbart, die bis zum 19. November umgesetzt werden sollen. Die Finanzminister der EU treffen am 6. Dezember die endgültige Entscheidung über die finanziellen Sanktionen. Der zuständige EU-Kommissar, Johannes Hahn(ÖVP) hat schon in einer von Kritikern als voreilig betrachteten Erklärung die versprochenen ungarischen Reformschritte gegen die Korruption gewürdigt.

Indessen feiert das offizielle Ungarn den Wahlsieg der harten rechten Koalition in Italien. Giorgia Melonis postfaschistische Fratelli d’Italia und Matteo Salvinis Lega haben im EU-Parlament gegen die Ungarn-Sanktionen gestimmt. Die mit Orbán persönlich befreundete Meloni sprach sich vor einigen Tagen sogar in einer eigenen Erklärung für die Sache Ungarns aus. Die demonstrative Unterstützung der künftigen Ministerpräsidentin des drittwichtigsten EU-Staats könnte dem Orbán-Regime helfen, den Verlust von 8,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts noch abzuwenden. (Paul Lendvai, 27.9.2022)