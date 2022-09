SPÖ-Vertreter im obersten ORF-Gremium kritisiert Kommunikation, begrüßt Initiative des Generals in zähen Gesetzesverhandlungen, vermisst Reaktion der Ministerin

In dieser Galerie: 2 Bilder Das Textmeldungsangebot auf ORF.at soll halbiert werden, hat ORF-Chef Roland Weißmann angekündigt. Screenshot: orf.at Stiftungsrat Heinz Lederer warnt vor einer Ausdünnung des öffentlich-rechtlichen Auftrags von ORF.at. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – ORF-Stiftungsrat Heinz Lederer (SPÖ) beobachtet die angekündigte Halbierung des Textangebots auf ORF.at wachsam: "Wenn der ORF die Inhalte so stark reduziert, dass öffentlich-rechtlich nichts mehr übrig bleibt, dann ist unser Gesetzesauftrag nicht mehr erfüllt. Das kann nicht sein", sagt Lederer im Gespräch mit dem STANDARD.

"Inhaltlich muss klargestellt werden: Die Maßnahme darf nicht zu Ausdünnung des öffentlich-rechtlichen Auftrags von ORF.at führen", erklärt Lederer, Sprecher des SPÖ-nahen Freundeskreises im Stiftungsart. Der würde dann "Seite an Seite mit der Belegschaft, den Redakteurinnen und Redakteuren" gegen eine solche Kürzung auftreten.

Doch Lederer sagt auch: Wenn das inhaltliche Angebot von ORF.at damit in eine moderne, videoorientierte Gestaltung transferiert werde, habe ORF-General Roland Weißmann "uns an seiner Seite".

Kritik an Kommunikation

"Verbesserungswürdig" sei die Kommunikation der Maßnahme am vorigen Donnerstag gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sowie gegenüber dem Stiftungsrat, sagt Lederer. Weißmann präsentierte die Pläne zunächst intern ORF-Chefredakteuren und anschließend bei den österreichischen Medientagen in einer medienpolitischen Abschlussdebatte.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter protestierten – in einem Schreiben an den ORF-General, auf sozialen Medien, aber auch gegenüber Stiftungsräten – und zeigten sich überrascht von der Ankündigung, das Textangebot auf ORF.at werde halbiert, dafür Audio und Video ausgebaut.

Weißmann kam damit initiativ Forderungen privater Medienhäuser entgegen, die das "zeitungsähnliche" und GIS-gebührenfinanzierte Textangebot auf ORF.at als Konkurrenz zu privaten Nachrichtenseiten kritisieren. In den Verhandlungen über eine Digitalnovelle für den ORF mit mehr Möglichkeiten im Streaming verlangen sie im Gegenzug Beschränkungen der Texte auf ORF.at

"Erstarrte Gesetzesdiskussionen"

Mit der Initiative habe ORF-Chef Weißmann "Momentum in diese Diskussion gebracht", erklärt Lederer. Er hofft, dass Weißmann damit "Bewegung in diese erstarrten Gesetzesdiskussionen bringt".

Der SPÖ-Stiftungsrat vermisst bisher eine Reaktion der – ressortzuständigen – Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) auf diese ORF-Initiative: "Ich sehe keine Bewegung bei der Kultur- und Medienministerin." Weißmann habe die "Hand ausgestreckt" – doch "ein Liebesfilm ist nur ein Liebesfilm, wenn er ein Happy End hat", die Hand also auch ergriffen wird (um in seinem Bild zu bleiben). Sonst, so Lederer, "wird daraus ein Liebesdrama".

Lederer fordert erneut ein "Medienstandort-Paket" mit Förderungen für private Medienhäuser parallel zu einer ORF-Novelle als eine Art medienpolitischen Ausgleich.

Im Medienministerium im Kanzleramt werden derzeit nach STANDARD-Infos mehrere Gesetzesinitiativen vorbereitet und voraussichtlich in den nächsten Wochen präsentiert beziehungsweise in Begutachtung geschickt:

eine neue Journalismusförderung, kolportiertes Volumen: 20 Millionen Euro.

neue Regeln für Regierungswerbung (eine Obergrenze wurde offenbar verworfen)

ein Umbau der republikseigenen "Wiener Zeitung" ohne Pflichtveröffentlichungen zu einem selteneren Erscheinungsrhythmus, zuletzt wurde monatlich kolportiert.

eine Novelle des ORF-Gesetzes mit mehr Möglichkeiten im Streaming und einer Neuregelung der GIS, die laut Verfassungsgerichtshof auch für die Möglichkeit der Streamingnutzung eingehoben werden soll. Mögliche Lösungsvariante: eine Haushaltsabgabe wie in Deutschland und der Schweiz.

(fid, 26.9.2022)