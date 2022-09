Das weltweit beliebte Heißgetränk gibt es in unterschiedlichen Varianten und Formen – wie mögen Sie dieses am liebsten, und was wissen Sie über Kaffee? Machen Sie das Quiz!

Er ist weit mehr als ein schneller Muntermacher und schmackhaftes Heißgetränk: Kaffee. Liegt sein Ursprung in Afrika und gab es die ersten Kaffeehäuser im 16. Jahrhundert im Osmanischen Reich, verbreiteten sich die Kunde von dem Getränk und dessen Genuss schnell in Europa und in weiterer Folge im 18. Jahrhundert in Lateinamerika. Die Kaffeepflanze zählte fortan zu den am weitesten verbreiteten Kulturpflanzen in den Tropen. Lateinamerika sowie Afrika zählen heute zu den größten Produzenten und Exporteuren von Kaffee.

Der 1. Oktober ist auch Welttag des Kaffees! Foto: Antonio Gravante/imago images/Shotshop

Dabei sind nicht nur die geografischen Bedingungen ausschlaggebend dafür, wie der Kaffee später schmeckt, sondern auch die weitere Verarbeitung der Bohnen. Schon seit Jahrhunderten ist Kaffee in all seinen unterschiedlichen Zubereitungsweisen beliebt, und um das Heißgetränk haben sich viele Rituale und Traditionen entwickelt. Ob schwarz oder mit Milch, mit oder ohne Zucker, selbstgemahlen, im Kaffeehaus serviert, in der Espresso- oder Filtermaschine, im Vollautomaten oder einer Mokkakanne zubereitet, heiß, warm oder kalt, morgens, mittags oder abends, mit oder ohne Koffein – ja, beim Kaffeegenuss gibt es wahrlich keine Grenzen. Doch was wissen Sie eigentlich über Kaffee? Machen Sie das Quiz!

Wie trinken Sie ihn am liebsten?

Wie bereiten Sie Kaffee zu? Was ist Ihnen dabei wichtig? Wo gibt es den besten Kaffee zu kaufen? Und wie viel Geld darf dieser maximal kosten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 30.9.2022)