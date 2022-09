Wie widerstandsfähig die Apple Watch Ultra tatsächlich ist, zeigt der Youtuber TechRax in einem Video. Foto: Youtube, TechRax

"Eine Uhr, die Grenzen verschiebt", so beschreibt Apple die neue Watch Ultra in einem aktuellen Werbespot. Bis sich das Glas der Uhr verschiebt, braucht es tatsächlich mehrere Schläge mit einem Hammer, wie ein Youtuber in einem neuen Video eindrucksvoll beweist.



Hammer in the Morning

Die "robusteste und leistungsfähigste Apple Watch aller Zeiten", wie der US-Konzern die neue Uhr auf der hauseigenen Website anpreist, glänzt unter anderem mit einem Titangehäuse und Saphirglas an der Front. Der Youtuber TechRax, der auf solche Härtetests spezialisiert ist, hat sich diese Schlagzeilen zur Watch Ultra zu Herzen genommen und seinen eigenen Härtetest durchgeführt.

Unter anderem wirft er die Uhr aus knapp anderthalb Metern auf einen Steinboden oder schließt sie mit dem knallorangen Armband in ein Glas voller rostiger Nägel. Während die Watch in beiden Fällen bis auf wenige Kratzer verschont bleibt, zeigt das bunte Armband schnell Verschmutzungserscheinungen. Danach geht es in die Vollen, und TechRax klopft mehrere Male mit einem Hammer auf die Vorderseite der Uhr. Immer wieder prüft er, ob das Gerät noch funktioniert – und tatsächlich bricht der Tisch unter der Uhr, bevor sie selbst es tut. Nach mehreren weiteren Schlägen endet die Funktionalität des Geräts, obwohl das Glas noch immer intakt scheint. Im großen Finale prügelt der Youtuber noch einige Male mehr auf das Glas, bis es schließlich springt.

TechRax

Der Test zeigt kein realistisches Szenario, in der die Uhr voraussichtlich ihre Ausdauer beweisen muss, dennoch gibt sie einen guten Einblick, wie stabil die Apple Watch Ultra tatsächlich ist. Wer sich selbst davon überzeugen will, der kann die Uhr ab sofort bei Apple bestellen. Laut dem US-Konzern bekommt man damit nicht nur die robusteste Apple Watch aller Zeiten, sondern auch jene mit dem größten Display (49 Millimeter) und der längsten Batterielaufzeit (circa 36 Stunden). Selbstverständlich ist sie damit auch die teuerste Apple Watch auf dem Markt. Kostenpunkt in Österreich: stattliche 999 Euro. (red, 26.9.2022)