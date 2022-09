Ruby Workspaces gab es zuvor bereits in München, Hamburg und Düsseldorf. Nach der nunmehrigen Eröffnung in Wien folgt im November ein Standort in Amsterdam. Im kommenden Jahr stehen drei Neueröffnungen an, darunter Stuttgart und Florenz. "Unser Ziel ist es, pro Jahr drei neue Workspaces aufzusperren", sagt Zellinger. Bei Hotels ist der Expansionswille noch stärker, da peilt man acht bis zwölf pro Jahr an. 15 Hotels betreibt die Gruppe derzeit, 19 sind laut Zellinger in Bau beziehungsweise Umsetzung.