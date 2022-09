Großes Interesse herrschte am Sonntag an der Wahlberichterstattung im ORF. Screenshot: tvthek.orf.at

Wien – Für starke Quoten sorgte die ORF-Berichterstattung am Sonntag über die Wahlen in in Tirol und in Italien: Den Topwert markierte dabei die "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr auf ORF 2 mit im Schnitt 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Das entspricht einem Marktanteil von 49 Prozent.

Die "Wahl 22"-Sendung zur Landtagswahl in Tirol ab 16.56 Uhr mit der ersten Hochrechnung wurde von durchschnittlich 699.000 Menschen bei 40 Prozent Marktanteil verfolgt. Die "ZIB Spezial" zur Wahl in Italien (mit Wahlschluss um 23.00 Uhr) kam um 23.20 Uhr in ORF 2 auf immerhin 258.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 22 Prozent Marktanteil.

Insgesamt waren laut ORF 3,062 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) ab 15.30 Uhr im ORF-Fernsehen dabei. Das sind 40,1 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. (red, 25.9.2022)