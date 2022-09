Slaven Bilic wird neuer Trainer von Watford und Bachmann. Foto: REUTERS/Martin Rickett

Watford – Daniel Bachmann hat bei seinem Club Watford einen neuen Trainer bekommen. Der im Sommer aus der Premier League abgestiegene Verein bestellte am Montag den Kroaten Slaven Bilic zum Coach. Sein Vorgänger Rob Edwards wurde nach zehn Runden der laufenden Saison entlassen. Watford liegt in der League Championship aktuell auf Platz zehn. Österreichs Internationaler Bachmann stand in allen Spielen im Tor der Hornets.

Bilic betreute in England bereits West Ham United und West Bromwich Albion in der Premier League. Zuletzt war er in China für Beijing Guoan tätig. (APA/Reuters, 26.9.2022)