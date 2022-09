Ob der Eistraum auf dem Rathausplatz wie gewohnt stattfinden kann, soll noch geprüft werden. Foto: APA / Hans Klaus Techt

Wien – In Wien soll der Energieverbrauch angesichts der Versorgungskrise und der Teuerung gesenkt werden. Richtschnur ist die Empfehlung der EU-Kommission, wonach bis Ende März der Verbrauch um 15 Prozent gesenkt werden soll. Darauf bereite man sich "intensiv" vor, hieß es am Montag in einer Aussendung. Schon jetzt wird etwa das Licht der Straßenlaternen zum Teil reduziert. Offen sei noch, ob und in welcher Form der traditionelle Eistraum – ein Eislaufpark vor dem Rathaus – realisiert werden könne.



Verwiesen wird in der Aussendung etwa auf die seit einigen Jahren laufende LED-Umstellung bei der Straßenbeleuchtung. Sie sorge für Einsparungen von bis zu 60 Prozent, versichert man. In Wien seien demnach rund 153.000 Leuchten in der öffentlichen Beleuchtung verbaut. Rund die Hälfte der Lampen wurde bereits gegen energiesparende LED-Leuchtmittel getauscht.

Straßenbeleuchtung wird zurückgefahren

Derzeit laufe die Umrüstung der 80.000 sogenannten Ansatzleuchten – also der Lampen auf den Masten – auf Hochtouren. Mehr als 21.000 dieser Ansatzleuchten werden Ende 2022 bereits umgestellt sein, hieß es. Flankierend zum Ausbau der LED-Technik sei auch der Einsatz der Straßenbeleuchtung in Wien bereits optimiert worden. Ab 22 Uhr wird die Beleuchtung in verkehrsschwachen Bereichen auf 75 Prozent reduziert, ab 24 Uhr auf 50 Prozent.

Durch verschiedene Maßnahmen konnten laut Aussendungen auch in Amtshäusern und Bädern bereits Einsparungen erzielt werden. So würden etwa fernwärmeversorgte Magistratsobjekte in Wien einem laufenden Monitoring unterliegen, hieß es. Zugleich wurden "Rekordinvestitionen" für den Ausstieg aus fossiler Energie verkündet. Bis 2030 werden zudem rund drei Milliarden Euro in die Netzsicherheit der Bundeshauptstadt investiert, wie Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) erläuterte.

Christkindlmarkt startet später

Geprüft wird laut dem Hanke-Büro unterdessen auch, ob der Eistraum stattfinden kann oder ob er in einer reduzierten Variante umgesetzt wird. Die Eislaufwelt auf dem Rathausplatz – sowie im Rathauspark – soll laut derzeitigen Plänen von Mitte Jänner bis Anfang März zur Verfügung stehen. Der Christkindlmarkt vor dem Rathaus startet heuer am 19. November. Das ist deutlich später als im Vorjahr, als der Startschuss am 12. November fiel. In den Jahren vor der Corona-Pandemie war man mitunter aber bereits ähnlich spät dran. 2017 etwa öffneten die Stände erst am 17. November. (APA, red, 26.9.2022)