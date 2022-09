Snowden bei einer Konferenz 2021 in Moskau. Foto: Reuters / OlesyaAstakhova

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret unterzeichnet, das dem US-Whistleblower Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft zuspricht. Das würde am späten Montagnachmittag bekannt. In den sozialen Medien kursierten Dokumente, die die Verleihung der Staatsbürgerschaft belegen sollen. Snowdens Name erschien gemeinsam mit den Namen von 71 anderen auf einer Liste von im Ausland geborenen Personen, die die Staatsbürgerschaft erhielten. In dem Erlass des russischen Präsidenten heißt es: "Edward Joseph Snowden, geboren am 21. Juni 1983 in den Vereinigten Staaten von Amerika", werde in die Liste der neuen russischen Staatsbürger aufgenommen. Von Snowden, der selbst mit über fünf Millionen Followern auf Twitter aktiv ist, gab es vorerst keine Stellungnahme.

Der 39-jährige ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden hatte 2013 geheime Akten geleakt, die umfassende Überwachungstätigkeiten der National Security Agency (NSA) offenlegten. Daraufhin war er aus den USA geflohen und hatte in Russland Asyl zugesprochen bekommen, um der amerikanischen Strafverfolgung zu entgehen. 2020 erhielt Snowden in Russland dauerhaftes Aufenthaltsrecht. 2017 hatte Wladimir Putin gesagt, es sei falsch von Snowden gewesen, Geheimdienstdokumente zu leaken, aber er sei kein "Verräter". (Reuters, APA, red, 26.9.2022)