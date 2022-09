Hummer (2. v.l.) starb nach langer Krankheit. Foto: Darryl Oswald

Wien – Die Wiener Band Wanda trauert um eines ihrer Mitglieder. Der Keyboarder Christian Hummer, seit der Gründung 2012 an den Tasten, ist "nach langer, schwerer Krankheit verstorben", wie die Band Montagabend auf Social Media mitteilte. "Christian war ein begnadeter Musiker und ein wundervoller Mensch. Seine Begeisterung für die Musik und seine Zuwendung zu den Menschen haben ihn so liebenswert gemacht. Es gibt keine Worte, die diesem Verlust gerecht werden können", heißt es in dem Statement.

Über eine Erkrankung Hummers war wenig bekannt, 2020 unterzog er sich einer Herzoperation und fiel für mehrere Konzerte aus. Zuletzt stand er mit Wanda im März beim Ukraine-Benefiz auf der Bühne. Hummer steuerte immer wieder auch Gesang bei Wanda bei, mit der von ihm gegründeten Zweitband Loeweloewe, bei der er Gitarre und Gesang übernahm, veröffentlichte er erst kürzlich einen Song. Diese Woche soll ein neues Album von Wanda erscheinen. Alle geplanten Aktivitäten würden diese Woche aber abgesagt, heißt es im Statement der Band. (red, 26.9.2022)