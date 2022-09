Hummer (2. v.l.) starb nach langer Krankheit. Foto: Darryl Oswald

Wien – Der Keyboarder der österreichischen Popband Wanda Christian Hummer ist nach langer und schwerer Krankheit verstorben. Das teilten die Mitglieder der Band am Montag auf Facebook mit. "Christian war ein begnadeter Musiker und ein wundervoller Mensch. Seine Begeisterung für die Musik und seine Zuwendung zu den Menschen haben ihn so liebenswert gemacht. Es gibt keine Worte, die diesem Verlust gerecht werden können. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie. Christians Musik, seine Liebe und sein Humor bleiben für immer in unseren Herzen", heißt es in dem Statement der Band.

Alle geplanten Aktivitäten diese Woche würden abgesagt, heißt es weiter. Hummer sorgte in den Liedern der 2012 gegründeten Gruppe Wanda für Keyboard und Klavier. In einem weiteren Bandprojekt namens "Loeweloewe" übernahm er Gesang und Gitarre. (red, 26.9.2022)