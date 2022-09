Qatar Airways holte sich wieder den Titel als beste Airline der Welt. Foto: AFP

Skytrax, eine in Großbritannien ansässige Website zur Bewertung von Fluggesellschaften und Flughäfen, hat zwischen September 2021 und August 2022 mehr als 14 Millionen Kunden in über 100 Ländern befragt, um die derzeit beliebteste Fluggesellschaft der Welt zu ermitteln. Der diesjährige Gewinner: Qatar Airways – kein Unbekannter auf dem Siegertreppchen. Seit der Einführung des Preises im Jahr 1999 haben die Katarer den Hauptpreis schon insgesamt siebenmal abgeräumt.

Die katarische Fluggesellschaft erhielt am Freitag acht weitere Auszeichnungen, darunter Best Business Class, Best Business Class Seat und Best Business Class Lounge Dining. Erst vor zwei Monaten belegte die Fluggesellschaft den ersten Platz in der Rangliste der besten Fluggesellschaften der Welt von Airline Ratings.

Ryanair sorgte für eine Überraschung

Singapore Airlines holte sich die Silbermedaille mit ebenfalls neun Auszeichnungen, darunter für das beste Kabinenpersonal, die beste First Class, den besten First-Class-Sitz und das beste First-Class-Catering. Emirates aus den Vereinigten Arabischen Emiraten belegte den dritten Platz und wurde außerdem für die beste Bordunterhaltung, die beste Economy Class, das beste Catering in der Economy Class und den besten Sitzplatz in der Premium Economy Class ausgezeichnet.

Die japanischen All Nippon Airways (ANA) landeten auf Platz vier und wurden außerdem zur saubersten Fluggesellschaft der Welt gekürt. Außerdem erhielten sie vier weitere Auszeichnungen, darunter für den besten Flughafenservice. Die australische Fluggesellschaft Qantas belegte den fünften Platz in der Umfrage, die unter mehr als 350 Fluggesellschaften in englischer, französischer, spanischer, russischer, japanischer und chinesischer Sprache durchgeführt wurde.

Delta Air Lines war die führende Fluggesellschaft in den USA und gewann sechs regionsspezifische Auszeichnungen, während Turkish Airlines die beste Fluggesellschaft in Europa war und vier Auszeichnungen erhielt, darunter den hart umkämpften Titel "beste Fluggesellschaft in Europa".

Eine Überraschung lieferte für viele Ryanair: Die irische Airline holte sich den Titel für die beste Billigfluggesellschaft in Europa. Dieser Erfolg bei den Kunden ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass sich Ryanair in diesem Sommer als eine der zuverlässigsten Fluggesellschaften der Region erwiesen hat, die nur relativ wenige Flüge stornierte und im Juli und August sogar "Rettungsflüge" anbot, um Menschen zu helfen, die durch die Annullierung von Flügen der Konkurrenz gestrandet waren, wie CNN erläutert.

Austrian Airlines landet im Skytrax-Ranking übrigens auf Rang 32 – nach Garuda Indonesia und vor Asiana Airlines.

Die besten zehn Airlines der Welt 2022:

Qatar Airways Singapore Airlines Emirates ANA (All Nippon Airways) Qantas Airways Japan Airlines Turkish Airlines Air France Korean Air Swiss International Air Lines

Am unteren Ende der Skala finden sich Fluggesellschaften aus Asien, Afrika, Süd- und Nordamerika, aber auch eine europäische. Letztere hat jedoch bereits Insolvenz angemeldet, wie Travelbook berichtet. Das Onlineportal hat sich in einem Bericht der schlechtesten Airlines laut Skytrax angenommen:

Airblue, Pakistan

Die zweitgrößte Fluggesellschaft in Pakistan erreichte in vielen der untersuchten Kriterien nur zwei Sterne. Bei der zahlungspflichtigen Auswahl der Speisen und Getränke vergab Skytrax sogar nur einen. Die Sauberkeit an Bord sei mangelhaft, schreibt Skytrax – vor allem in den Toiletten.

Boliviana de Aviación, Bolivien

Die staatliche bolivianische Fluggesellschaft betreibt ein großes Netzwerk an Routen innerhalb Boliviens. Sie bedient aber auch internationale Strecken und fliegt etwa in die spanische Hauptstadt Madrid. Wer mit Boliviana de Avación fliegt, muss allerdings einiges aushalten, denn das Skytrax-Urteil sei vernichtend, liest man bei Travelbook.

LAM Mozambique Airlines, Mosambik

LAM, die nationale Fluggesellschaft von Mosambik, bedient hauptsächlich nationale Flugrouten und einige internationale Regionalflüge. In den letzten Jahren ist der Standard der Airline laut Skytrax zunehmend schlechter geworden.

Nouvelair, Tunesien

Bei der tunesischen Airline Nouvelair sollten sich die Passagiere kein besonderes Flugerlebnis erwarten, lautet das Urteil von Skytrax. So lasse etwa die Sauberkeit in den Kabinen zu wünschen übrig, und nicht alle an Bord zum Verkauf stehenden Speisen und Getränke seien tatsächlich verfügbar.

Onur Air, Türkei

Zwar habe die Fluggesellschaft Onur Air im April 2022 Insolvenz angemeldet, wie man bei Travelbook recherchiert hat, dennoch finde sich die ehemalige türkische Airline noch bei Syktrax in der Liste der aktiven Fluggesellschaften. Die Bewertung fällt vergleichsweise schlecht aus. "Der Sitzkomfort an Bord ist durchschnittlich, aber Sauberkeit und Zustand der Kabine sind ein Problem", schreibt Skytrax.

PIA, Pakistan International Airlines, Pakistan

Pakistan International Airlines (PIA) hat ihren Hauptsitz in Karatschi und ist die größte Airline Pakistans. Das Gesamturteil von Skytrax fällt durchweg schlecht aus: "PIA leidet unter einem veralteten Produktstandard in allen Kabinen, und es gibt keine Anzeichen für Verbesserungen."

Tunisair, Tunesien

Bei Tunisair wird die mangelnde Sauberkeit der Flugzeuge von Skytrax bemängelt. Auch der Service an den Flughäfen und in der Business-Class-Lounge habe keine guten Bewertungen bekommen, schreibt Travelbook. Insgesamt schneide Tunisair schlecht ab.

Viva Aerobus, Mexiko

Die mexikanische Billigairline mit Sitz in Monterrey kommt bei Skytrax ebenfalls nicht gut weg. Zwar verfüge Viva Aerobus über eine moderne Flugzeugflotte und Standardsitze. Bemängelt wird jedoch der Service insbesondere an den Flughäfen, der zum Teil an "Unhöflichkeit grenzt". "Der Service des Kabinenpersonals ist bestenfalls funktional und lässt in vielen Bereichen Servicequalität vermissen", fasst Travelbook die Skytrax-Bewertung zusammen.

Viva Air, Kolumbien

Die kolumbianische Billigairline Viva Air fliegt erst seit rund zehn Jahren. Trotzdem zählt sie bereits jetzt zu den schlechtesten Airlines der Welt. (red, 27.9.2022)

